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Беларусь и Россия обсудили расширение совместной орбитальной группировки

21.03.2019 11:18 — Разное | Tut.by  
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Посол Беларуси в России Владимир Семашко провел встречу с генеральным директором госкорпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным, сообщили в белорусской дипмиссии. Об этом пишет interfax.by.


Фото: Посольство Беларуси в России

«Были обсуждены возможности расширения действующей российско-белорусской орбитальной группировки космических аппаратов дистанционного зондирования Земли из космоса», — отметили в посольстве.

По информации дипмиссии, стороны также затронули перспективы реализации межгосударственных космических программ, реализуемых на платформах Евразийского экономического союза и Союзного государства.

«Состоялся обмен мнениями по эскизному проектированию российско-белорусского космического аппарата, начатому в 2018 году (предполагается создать космический аппарат дистанционного зондирования Земли высокодетальной съемки). Достигнуты договоренности о поддержании активных контактов и обмене визитами», — подытожили в посольстве.

Ранее Национальная академия наук Беларуси сообщала, что эскизный проект второго белорусского космического аппарата (БКА-2) должен был быть готов в декабре 2018 года, его экспертизу планируется завершить в 2019 году. По результатам эскизного проектирования будут окончательно уточнены сроки создания аппарата, объемы и стоимость работ.

Новый спутник расширит состав белорусско-российской группировки спутников дистанционного зондирования Земли. Его улучшенные по сравнению с действующим БКА технические характеристики позволят увеличить круг решаемых с его помощью задач и активнее участвовать в освоении международных рынков космических услуг.

Аппаратуру спутника изготовит белорусское предприятие «Пеленг», космическую платформу — российский Институт электромеханики. Запуск обеспечит российская сторона.

Предварительно стоимость создания БКА-2 оценивалась в 180 млн долларов. Возможной датой вывода его на орбиту назывался 2021 год.

Первый белорусский космический аппарат (БКА) был выведен на околоземную орбиту 22 июля 2012 года с космодрома Байконур ракетой «Союз-ФГ» вместе с российским спутником «Канопус-В». Он оснащен панхроматической съемочной системой, позволяющей получать черно-белые снимки с разрешением 2,1 м, и мультиспектральной съемочной системой для получения снимков с разрешением 10,5 м в четырех спектральных диапазонах.

В текущем году срок эксплуатации БКА-1 продлен до 2021 года.

 
 
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Возможной датой вывода его на орбиту назывался 2021 год.
 
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