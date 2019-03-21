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«Улицы тоже сносить?». Застройщик объяснил, почему снос многоэтажки в Копище - не решение вопроса

22.03.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
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Сносить или достраивать 25-этажный дом в Копище? Ответа на этот вопрос уже четыре месяца ждут и застройщик, и дольщики. Компанию «Си-Трейдинг» обвинили в нецелевом использовании земельного участка и предписали снести недостроенное строение. Как удалось выяснить REALTY.TUT.BY, проблема гораздо шире: из-за того, что исполкомом не был сделан землеотвод, невозможно закончить и строительство двух улиц, паркинга и стоянок.


На стройплощадке дома № 35

В октябре прошлого года Миноблисполком принял решение о сносе недостроенного 25-этажного дома в деревне Копище. По результатам прокурорской проверки возводимый дом был признан объектом самовольного строительства. В Миноблисполкоме считают, что дом № 35 возводится на земельном участке, сформированном и предоставленном для строительства и обслуживания жилого дома № 32, а застройщик упустил один шаг и не переоформил землю. В итоге на одном земельном участке оказалось два жилых дома. Но в «Си-Трейдинг» говорят, что вина лежит на райисполкоме: чиновники допустили ошибку при оформлении участков.

Кто прав, а кто виноват, разбирался отдел по борьбе с экономическими преступлениями и КГК. Первые выводы уже сделаны: выговоры получили первый зампред Минского райисполкома и начальник отдела архитектуры и строительства. Еще двум проектировщикам объявлено замечание. Но на общую ситуацию это никак не повлияло — стройка заморожена. Директор «Си-Трейдинг» Николай Вашкевич рассказал, чем для застройщика закончилась проверка.


— Проверка ОБЭП проводилась в отношении исполкома, поэтому ее результаты нам неизвестны. В отношении меня как директора проверку провел Комитет госконтроля, и в связи с недоказанностью вины обвинение снято. Но в отношении предприятия вынесено постановление об уплате штрафа — 50 базовых за нецелевое использование участка. Мы намерены обжаловать его в суде, так как компания в свое время законно получила разрешение на проектно-изыскательские работы, прошла экспертизу и нам выдали разрешение на строительство.

— Где сейчас решается судьба недостроенного дома?

— Так все складывается, что решение этого незначительного вопроса возложили на президента. Мы два раза отправляли письма в Администрацию президента, но пока ответа не получили. Думаю, что сейчас ведутся консультации.


До вынесения решения о сносе застройщик успел построить только основание 25-этажного дома

В письме за подписью заместителя председателя Миноблисполкома говорится, что «в Минском облисполкоме находится на рассмотрении обращение ООО „Си-Трейдинг“ с просьбой о ходатайстве перед президентом Республики Беларусь о продолжении строительства жилого дома № 35 по генплану и перечислении части прибыли в бюджет государства». Многими это было расценено как условие властей для возобновления строительства. Однако Николай Вашкевич говорит, что дела обстоят не совсем так.

— На одном из совещаний в исполкоме мы сами предложили часть прибыли от строительства дома направить на возведение больницы. Это была наша инициатива.

В случае если будет принято решение о сносе, застройщик не намерен сносить недострой.

— Мы просто отдадим его государству. Ломать не строить, пусть лучше здесь будет дом для многодетных. Передадим всю документацию и, может, даже сами достроим за государственные деньги. Средств вложено уже немало, к объекту подведены сети… Снос — это то, чего не может быть.


Так сейчас выглядит улица Подгорная в Копище

В любом случае, по словам директора «Си-Трейдинг», люди, вложившие деньги в строительство дома, не пострадают. Дом строился с привлечением жилищных облигаций. Около 50% держателей облигаций потребовали вернуть деньги, остальные ждут, чем разрешится эта ситуация.

— Мы показали людям все документы, объяснили ситуацию, и у них к нам нет претензий. Деньги, чтобы рассчитаться с желающими расторгнуть договор, у нас зарезервированы и лежат на депозите в банке. Сейчас там чуть более миллиона рублей взносов дольщиков, которые не расторгли договора. В любой момент мы можем с ними рассчитаться.


Улица Михайлашева почти достроена

Кстати, недавно появилась петиция от имени дольщиков недостроенного дома № 35 в Копище. Они требуют возобновить строительство.

Фирма теряет деньги, часть строителей пришлось увольнять. Николай Вашкевич уверен, что в сложившейся ситуации виновен райисполком. Однако застройщик не намерен судиться и требовать с исполкома компенсации убытков, потому что «иск ляжет регрессом на людей, которые выдавали разрешение».


Стоянка

—  Объясню, что происходит в Минском райисполкоме. До прошлого года там работало человек пять, которые занимались разрешительной документацией. А в городе — в 10−15 раз больше специалистов, занимающихся тем же. Я посмотрел на статистику: Минский район в 2017-м году ввел порядка 700 тысяч квадратных метров жилья, а Минск — всего на 100 тысяч больше. Людей просто не хватает. Часто бывает такое, что нам звонят из исполкома и просят выслать свое же решение, потому что не могут его у себя найти.


Здесь должно было быть разворотное кольцо, но застройщик не может продолжать работы

Застройщику также пришлось остановить строительство двух улиц — Подгорной и Михайлашева. Исполком попросил застройщика начать строительство без отвода земли, пообещав, что это будет сделано позже. Когда началась история с требованиями о сносе дома, всплыли и эти вопросы. Остались недостроенными и плоскостные стоянки, уже третий месяц находится в стадии согласования документация на строительство паркинга.


Недостроенный паркинг — под снос?

— Нас попросили оперативно начать строительство улиц, и отказать мы не могли. Прошли экспертизу, получили разрешение на строительство, начали строить. Одна стоянка практически готова, и жители района ею пользуются, вторая еще недостроена. Работы на площадке под паркинг остановлены на этапе свайного поля. Улица Подгорная готова на 50%, Михайлашева — на 70%. Что, их тоже под снос?

 
Теги: Минск
 
 
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Застройщик в деревне Копище готов отдать часть прибыли от строительства 25-этажного дома на больницу. Но пока вопрос стоит по-другому: сносить или не сносить.
 
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