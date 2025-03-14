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GigaChat 2.0: что научилась делать нейросеть после большого апгрейда?
14.03.2025 11:25 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Искусственный интеллект становится все более мощным инструментом в руках бизнеса. 13 марта Сбер анонсировал
Ключевые преимущества для белорусских компаний
Высокая эффективность. GigaChat 2.0 предлагает ряд улучшений, которые могут значительно повысить производительность белорусских предприятий:
Специализированные модели. Линейка GigaChat 2.0 включает три модели, каждая из которых может быть использована белорусскими компаниями для различных задач:
Пользователи сохраняют доступ к моделям первого поколения и могут
Применение для бизнес-задач
GigaChat 2.0 открывает новые возможности для белорусских компаний:
— GigaChat 2.0 демонстрирует не просто рост метрик и технических характеристик, а значительный шаг в развитии русскоязычных больших языковых моделей (LLM).
Мы создали модель на уровне лучших мировых решений, а в задачах на русском языке модель превосходит большинство из них. Сильные отечественные нейросети стратегически важны для любого бизнеса, который ведет свою деятельность в странах СНГ.
15 тысяч компаний уже используют GigaChat, и мощное обновление линейки позволит еще большему числу клиентов эффективнее решать огромный спектр задач. Совершенствуя процессы с помощью искусственного интеллекта, компании получат уникальную возможность опередить конкурентов, увеличить прибыль и повысить лояльность потребителей.
GigaChat 2.0 среди мировых лидеров
GigaChat 2.0 демонстрирует впечатляющие результаты в сравнении с ведущими мировыми AI-моделями. Согласно независимому
Флагманская модель GigaChat 2 MAX особенно выделяется своими возможностями. В сравнении с такими известными моделями, как DeepSeek-V3, Qwen2.5 (версия Qwen-2.5−75b), GPT4o и LLaMA 70B, она демонстрирует превосходные результаты в работе с фактологическими вопросами на русском языке и более точно следует заданным форматам.
Кроме того, GigaChat 2 MAX показывает лучшие результаты в бенчмарке HumanEval, оценивающем способности к программированию, и обнаруживает более глубокое понимание точных наук
Внедрение GigaChat 2.0 может стать ключевым фактором в повышении конкурентоспособности белорусских компаний на внутреннем и международных рынках, особенно в условиях ограниченного доступа к западным технологиям. Это не только технологический прорыв, но и стратегический инструмент для развития белорусского бизнеса в эпоху цифровой трансформации.
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Искусственный интеллект становится все более мощным инструментом в руках бизнеса. 13 марта Сбер анонсировал выпуск GigaChat 2.0 - обновленной линейки AI-моделей,...
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