GigaChat 2.0: что научилась делать нейросеть после большого апгрейда?

Источник материала: ProBusiness





Искусственный интеллект становится все более мощным инструментом в руках бизнеса. 13 марта Сбер анонсировал выпуск GigaChat 2.0 — обновленной линейки AI-моделей, способных решать сложные задачи на уровне, превосходящем многие зарубежные аналоги. Это особенно важно для белорусского бизнеса в условиях ограниченного доступа к западным технологиям. Как этот релиз может повлиять на эффективность и конкурентоспособность российских компаний? Подробнее — в материале.

Ключевые преимущества для белорусских компаний

Высокая эффективность. GigaChat 2.0 предлагает ряд улучшений, которые могут значительно повысить производительность белорусских предприятий:

Увеличение объема обрабатываемого контекста в 4 раза (до 200 страниц A4), что позволяет анализировать большие объемы данных;

Двукратное повышение точности выполнения инструкций пользователя, что особенно важно для точного выполнения бизнес-задач;

Улучшенное качество ответов на вопросы на 25%, что может повысить эффективность работы с клиентами.





Специализированные модели. Линейка GigaChat 2.0 включает три модели, каждая из которых может быть использована белорусскими компаниями для различных задач:

GigaChat 2 MAX: флагманская модель, идеальная для сложных аналитических задач и работы с русскоязычным контентом;

GigaChat 2 Pro: оптимизированная версия для задач, требующих креативности и точности, что может быть полезно для маркетинговых и исследовательских проектов;

GigaChat 2 Lite: базовая модель для решения повседневных задач, доступная даже для малого бизнеса.

Пользователи сохраняют доступ к моделям первого поколения и могут протестировать GigaChat 2.0 , прежде чем перейти на новый модельный ряд. Бизнес может получить доступ к GigaChat 2.0 через API в облаке (позволяет интегрировать технологию в существующие системы) или осуществить локальное развертывание в инфраструктуре компании (on-premise), обеспечивая полный контроль над данными.





Применение для бизнес-задач

GigaChat 2.0 открывает новые возможности для белорусских компаний:

Создание более продуктивных AI-агентов . Компании, использующие GigaChat 2.0, смогут создавать эффективных автономных помощников (AI-агентов), способных самостоятельно решать сложные задачи и принимать обоснованные решения. Это стало возможным благодаря расширению знаний моделей в области математики, естественных и гуманитарных наук, а также улучшению навыков программирования и написания качественного кода. Для разработки таких агентов на языках Python и JavaScript доступен популярный SDK LangChain, с которым GigaChat полностью интегрирован. Все необходимые пакеты совместимости размещены в публичном репозитории GigaChain, что упрощает внедрение технологии в бизнес-процессы;

. Компании, использующие GigaChat 2.0, смогут создавать эффективных автономных помощников (AI-агентов), способных самостоятельно решать сложные задачи и принимать обоснованные решения. Это стало возможным благодаря расширению знаний моделей в области математики, естественных и гуманитарных наук, а также улучшению навыков программирования и написания качественного кода. Для разработки таких агентов на языках Python и JavaScript доступен популярный SDK LangChain, с которым GigaChat полностью интегрирован. Все необходимые пакеты совместимости размещены в публичном репозитории GigaChain, что упрощает внедрение технологии в бизнес-процессы; Улучшенные возможности для разработки чат-ботов. Это особенно актуально для компаний, работающих в сфере электронной коммерции и клиентского сервиса;

Это особенно актуально для компаний, работающих в сфере электронной коммерции и клиентского сервиса; Повышение эффективности в решении рабочих задач, включая подготовку документации и анализ обращений клиентов, что может оптимизировать бизнес-процессы.

Андрей Белевцев Старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка

— GigaChat 2.0 демонстрирует не просто рост метрик и технических характеристик, а значительный шаг в развитии русскоязычных больших языковых моделей (LLM).

Мы создали модель на уровне лучших мировых решений, а в задачах на русском языке модель превосходит большинство из них. Сильные отечественные нейросети стратегически важны для любого бизнеса, который ведет свою деятельность в странах СНГ.

15 тысяч компаний уже используют GigaChat, и мощное обновление линейки позволит еще большему числу клиентов эффективнее решать огромный спектр задач. Совершенствуя процессы с помощью искусственного интеллекта, компании получат уникальную возможность опередить конкурентов, увеличить прибыль и повысить лояльность потребителей.

GigaChat 2.0 среди мировых лидеров

GigaChat 2.0 демонстрирует впечатляющие результаты в сравнении с ведущими мировыми AI-моделями. Согласно независимому бенчмарку MERA , эта модель занимает лидирующую позицию среди AI-решений для русского языка. В тестах формата MMLU на русском и английском языках новая линейка GigaChat не только не уступает, но во многих случаях превосходит показатели глобальных лидеров отрасли.





Флагманская модель GigaChat 2 MAX особенно выделяется своими возможностями. В сравнении с такими известными моделями, как DeepSeek-V3, Qwen2.5 (версия Qwen-2.5−75b), GPT4o и LLaMA 70B, она демонстрирует превосходные результаты в работе с фактологическими вопросами на русском языке и более точно следует заданным форматам.

Кроме того, GigaChat 2 MAX показывает лучшие результаты в бенчмарке HumanEval, оценивающем способности к программированию, и обнаруживает более глубокое понимание точных наук

Внедрение GigaChat 2.0 может стать ключевым фактором в повышении конкурентоспособности белорусских компаний на внутреннем и международных рынках, особенно в условиях ограниченного доступа к западным технологиям. Это не только технологический прорыв, но и стратегический инструмент для развития белорусского бизнеса в эпоху цифровой трансформации.