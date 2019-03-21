ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Я – гражданин Республики Беларусь

22.03.2019 — Разное | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

В рамках проведения информационно-образовательного проекта «ШАГ» в средней школе №1 райцентра состоялась встреча учащихся со старшим помощником прокурором района Алексеем Зылем.

Мероприятие приурочено к 25-летию Конституции Республики Беларусь. В фокусе обсуждения – Основной закон государства, правовая грамотность, гражданская позиция и воспитание патриотизма. Встреча прошла в рамках конструктивного и живого общения. Алексей Леонидович рассказал ребятам о правах и обязанностях граждан нашей страны, а они в свою очередь задавали ему интересующие вопросы.

Я – гражданин Республики Беларусь
Я – гражданин Республики Беларусь
Я – гражданин Республики Беларусь
Я – гражданин Республики Беларусь
Я – гражданин Республики Беларусь
Я – гражданин Республики Беларусь
Я – гражданин Республики Беларусь

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В рамках проведения информационно-образовательного проекта «ШАГ» в средней школе №1 райцентра состоялась встреча учащихся со старшим помощником...
 
Новости дня
Новости разные
 
Первенство по шахматам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика