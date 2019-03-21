Я – гражданин Республики Беларусь

В рамках проведения информационно-образовательного проекта «ШАГ» в средней школе №1 райцентра состоялась встреча учащихся со старшим помощником прокурором района Алексеем Зылем.

Мероприятие приурочено к 25-летию Конституции Республики Беларусь. В фокусе обсуждения – Основной закон государства, правовая грамотность, гражданская позиция и воспитание патриотизма. Встреча прошла в рамках конструктивного и живого общения. Алексей Леонидович рассказал ребятам о правах и обязанностях граждан нашей страны, а они в свою очередь задавали ему интересующие вопросы.















