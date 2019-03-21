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В Больнице скорой медицинской помощи начинают строить вертолетную площадку

22.03.2019 21:06 — Разное | Интерфакс  
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Вертолетную площадку в Больнице скорой медицинской помощи начнут строить в 2019 г., сообщил журналистам в пятницу главный врач БСМП Андрей Борисов.

"Над проектом строительства вертолетной площадки на территории Городской клинической больницы скорой медицинской помощи сейчас работают специалисты", - приводит слова А.Борисова агентство "Минск-Новости".

" В текущем году приступим к строительству вертолетной площадки. Она расположится возле здания приемного отделения",- отметил А. Борисов.

В Больнице скорой медицинской помощи начинают строить вертолетную площадку
Городская клиническая больница скорой медицинской помощи Минска — крупнейшая клиника страны по оказанию экстренной медицинской помощи. Только за сутки в приемное отделение больницы поступают 250-300 пациентов, 92 % из них — экстренные.

"Почти половина пациентов госпитализируются", — уточнил главврач.

Клиника оснащена самым современным оборудованием, в том числе компьютерными томографами (их два), которые работают круглосуточно. На этих аппаратах  выполняют 250-300 исследований в сутки.

 
Теги: Минск
 
 
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Вертолетную площадку в Больнице скорой медицинской помощи начнут строить в 2019 г., сообщил журналистам в пятницу главный врач БСМП Андрей Борисов.
 
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