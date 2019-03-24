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Беларусский стартап Teslasuit получил престижную премию Red Dot

25.03.2019 19:11 — Разное | Партизан  
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Стартап удостоился премии Red Dot Award: Product Design 2019 за VR-костюм.


Фото: teslasuit.io

Беларусский стартап Teslasuit получил премию Red Dot в категории промышленный дизайн. Стартап получил награду Best of the Best, которая присуждается лучшим работам в категории за революционный дизайн, сообщает компания в своем блоге.
 
В 2019 году в конкурсе участвовало более 5500 продуктов от дизайнеров и производителей из 50 стран. Церемония награждения пройдет 8 июля.


Teslasuit – костюм виртуальной реальности с системой захвата движения, биометрическими датчиками и датчиками контроля температуры. Технология позволяет передавать прикосновения для более полного погружения в виртуальную реальность. Тактильная обратная связь основана на электростимуляции, что созджает ощущение более полного погружения, стимулирует нейронную активность и улучшает мышечную память. Костюм можно использовать в игровой индустрии, спорте и здравоохранении.

В январе этого года Teslasuit получила престижную премию CES Innovation Awards в категории виртуальной и дополненной реальности, а в феврале получил премию Future Unicorn Award.

 
 
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Стартап удостоился премии Red Dot Award: Product Design 2019 за VR-костюм.
 
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