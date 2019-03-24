Беларусь воспринимает пояснение польской стороны относительно Ромуальда Райса как официальную декларацию со стороны Польши. В МИД Беларуси заявили, то преступников вроде "Бурого" героизировать недопустимо.

"Преступников вроде "Бурого" оправдать невозможно, а героизировать недопустимо", - отметил начальник управления информации и цифровой дипломатии МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Он также обратил внимание на то, что его ведомством принята к сведению информация, опубликованная на сайте Института национальной памяти Польши 11 марта. В ней утверждалось, что заявление в отношении Ромуальда Райса ("Бурого") не имеет юридической силы.

"Мы обратили внимание, что польская сторона четко определила статус публикации как "позицию" Института национальной памяти, который, кстати, официально является государственным учреждением. И в этой позиции однозначно констатируется, что заявление от 11 марта 2019 г. не имеет юридической силы", - отметил А.Глаз.

Он заверил, что в МИД Беларуси воспринимают данную информацию как официальную декларацию отсутствия у польской стороны намерений пересмотреть выводы следствия комиссии Института национальной памяти от 2005 года.

"В них четко констатированы признаки геноцида в действиях Р.Райса", - напомнил А.Глаз.