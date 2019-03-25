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Belarus Fashion Week пройдет 10-14 апреля
10-14 апреля пройдет 18-й сезон
Belarus Fashion Week является престижным событием белорусской моды, с контекстом которого хотят ассоциироваться успешные и яркие дизайнеры и бренды Беларуси:
Belarus Fashion Week - международное мероприятие, где каждые полгода собираются ведущие мировые дизайнеры, представители СМИ и модные эксперты. В этом сезоне на главном подиуме страны представит коллекцию осень-зима итальянский дизайнер
Belarus Fashion Week никогда не остается без внимания международной прессы: в этом сезоны показы белорусских дизайнеров будут освещать Vogue Italia, Elle Italia, JNC Magazine. Презентация новых коллекций осень-зима пройдет на международных телеканалах Fashion One, Modeyes, ID Fashion, Fashion Channel, FF Channel.
Янина Гончарова, руководитель агентства PR и коммуникаций «Открытый подиум» и ассоциации дизайнеров «Белорусская палата моды»: «Как известно, самые перспективные и актуальные тренды с подиума быстро становятся бестселлерами, при условии их оперативной адаптации для продажи. И здесь важно быть видным игроком и создателем тренда, первым показывать свое право «диктовать тренд». Тогда результат от участия в Неделе моды найдет свой денежный эквивалент в виде продаж. Все же Неделя моды во всем мире помогает участникам рекламировать их продукт».
Откроет новый сезон Недели Моды в Беларуси гала-ужин «
Belarus National Fashion Awards состоится 11 апреля в Dipservice Hall.
14 апреля состоится
В расписании снова значатся специальныйе проекты при поддержке Белорусской палаты моды и ее руководителя Янины Гончаровой:
Презентации молодых дизайнеров состоится в рамках проекта
Оnline-трансляции показов будут доступны на сайте
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Организаторы –
Место проведения: Национальный Выставочный Центр "БелЭкспо" .
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10-14 апреля пройдет 18-й сезон Belarus Fashion Week - самое авторитетное fashion-мероприятие страны, где встречаются мода и бизнес. Главная цель проекта – продемонстрировать...
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