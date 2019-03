Belarus Fashion Week пройдет 10-14 апреля

10-14 апреля пройдет 18-й сезон Belarus Fashion Week - самое авторитетное fashion-мероприятие страны, где встречаются мода и бизнес. Главная цель проекта – продемонстрировать наглядно аудитории то, о чем будут писать модные журналы, рекомендовать в своих блогах стилисты, и, конечно, то, что мы будем носить будущей осенью и зимой.

Belarus Fashion Week является престижным событием белорусской моды, с контекстом которого хотят ассоциироваться успешные и яркие дизайнеры и бренды Беларуси: NELVA , Lakbi , Candy Lady , émse , Natalia Korzh , BALUNOVA Fashion Design Studio , T.Efremova by Luxury Fox. Все они являются постоянными участниками национальной Недели моды и членами Белорусской палаты моды.



Эксклюзивно на официальном закрытии Belarus Fashion Week состоится дебютный показ-презентация бренда Pintel™ .

Belarus Fashion Week - международное мероприятие, где каждые полгода собираются ведущие мировые дизайнеры, представители СМИ и модные эксперты. В этом сезоне на главном подиуме страны представит коллекцию осень-зима итальянский дизайнер Alberto Zambelli - известный дизайнер женской одежды pret-a-porter, чьи шоу каждый сезон открывают Неделю Моды в Милане, почетный член Итальянской палаты моды.

Belarus Fashion Week никогда не остается без внимания международной прессы: в этом сезоны показы белорусских дизайнеров будут освещать Vogue Italia, Elle Italia, JNC Magazine. Презентация новых коллекций осень-зима пройдет на международных телеканалах Fashion One, Modeyes, ID Fashion, Fashion Channel, FF Channel.

Янина Гончарова, руководитель агентства PR и коммуникаций «Открытый подиум» и ассоциации дизайнеров «Белорусская палата моды»: «Как известно, самые перспективные и актуальные тренды с подиума быстро становятся бестселлерами, при условии их оперативной адаптации для продажи. И здесь важно быть видным игроком и создателем тренда, первым показывать свое право «диктовать тренд». Тогда результат от участия в Неделе моды найдет свой денежный эквивалент в виде продаж. Все же Неделя моды во всем мире помогает участникам рекламировать их продукт».

Откроет новый сезон Недели Моды в Беларуси гала-ужин « Belarus National Fashion Awards » - национальная премия в области моды, где ежегодно собираются ведущие дизайнеры страны на торжественную церемонию награждения. Партнер мероприятия Huawei P30 Pro #перепишиправилафэшн

Belarus National Fashion Awards состоится 11 апреля в Dipservice Hall.

14 апреля состоится Kids Fashion Day BFW . Традиционно многочисленные показы детского дня свидетельствуют о поступательном развитии моделинга в нашей стране и появлению все новых достойных брендов детской одежды.

В расписании снова значатся специальныйе проекты при поддержке Белорусской палаты моды и ее руководителя Янины Гончаровой: See Now & Buy Now Fashion Show – объединенный показ стилистов, нацеленный на комплиментарную подачу на подиуме готовых смелых образов. Для потенциальных клиентов увидеть цельный и законченный образ из остромодных вещей – дополнительный стимул приобрести вещи made in Belarus. Экспозиция «Современный кутюр» - д изайнеры активно создают наряды как для медийных персон по индивидуальным заказам, так и премиальные модели для обычных женщин. А мы хотим познакомить аудиторию с белорусскими модельерами, наряды от которых можно смело назвать «Haute Couture».



Официальный визажист 18-ого сезона Belarus Fashion Week - компания Mary Kay® , которая в этом году празднует пятилетний юбилей успешной работы компании на территории РБ. Приглашённый звездный визажист – Александр Киринюк.

Презентации молодых дизайнеров состоится в рамках проекта Fashion Idea Festival 22-23 июня 2019 года.

Оnline-трансляции показов будут доступны на сайте www.bfw.by .

Следите за нами в социальных сетях:

VK Belarus Fashion Week

Facebook Belarus Fashion Week

Instagram @belarusfashionweek

Организаторы – Агентство PR и коммуникаций «Открытый подиум» , РОО «Белорусская палата моды» .

Место проведения: Национальный Выставочный Центр "БелЭкспо" .