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Belarus Fashion Week пройдет 10-14 апреля

26.03.2019 10:33 — Разное | Интерфакс  
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10-14 апреля пройдет 18-й сезон Belarus Fashion Week - самое авторитетное fashion-мероприятие страны, где встречаются мода и бизнес. Главная цель проекта – продемонстрировать наглядно аудитории то, о чем будут писать модные журналы, рекомендовать в своих блогах стилисты, и, конечно, то, что мы будем носить будущей осенью и зимой.

Belarus Fashion Week является  престижным событием белорусской моды, с контекстом которого хотят ассоциироваться успешные и яркие дизайнеры и бренды Беларуси: NELVALakbiCandy LadyémseNatalia KorzhBALUNOVA Fashion Design StudioT.Efremova by Luxury Fox. Все они являются постоянными участниками национальной Недели моды и членами Белорусской палаты моды.

Belarus Fashion Week пройдет 10-14 апреля
Эксклюзивно на официальном закрытии Belarus Fashion Week состоится дебютный показ-презентация бренда Pintel™.

Belarus Fashion Week - международное мероприятие, где каждые полгода собираются ведущие мировые дизайнеры, представители СМИ и модные эксперты. В этом сезоне на главном подиуме страны представит коллекцию осень-зима итальянский дизайнер Alberto Zambelli - известный дизайнер женской одежды pret-a-porter, чьи шоу каждый сезон открывают Неделю Моды в Милане, почетный член Итальянской палаты моды.

Belarus Fashion Week никогда не остается без внимания международной прессы: в этом сезоны показы белорусских дизайнеров будут освещать Vogue Italia, Elle Italia, JNC Magazine. Презентация новых коллекций осень-зима пройдет на международных телеканалах Fashion One, Modeyes, ID Fashion, Fashion Channel, FF Channel.

Янина Гончарова, руководитель агентства PR и коммуникаций «Открытый подиум» и ассоциации дизайнеров «Белорусская палата моды»: «Как известно, самые перспективные и актуальные тренды с подиума быстро становятся бестселлерами, при условии их оперативной адаптации для продажи. И здесь важно быть видным игроком и создателем тренда, первым показывать свое право «диктовать тренд». Тогда результат от участия в Неделе моды найдет свой денежный эквивалент в виде продаж. Все же Неделя моды во всем мире помогает участникам рекламировать их продукт».

Откроет новый сезон Недели Моды в Беларуси гала-ужин «Belarus National Fashion Awards» - национальная премия в области моды, где ежегодно собираются ведущие дизайнеры страны на торжественную церемонию награждения. Партнер  мероприятия Huawei P30 Pro #перепишиправилафэшн

Belarus National Fashion Awards состоится 11 апреля в Dipservice Hall.

14 апреля состоится Kids Fashion Day BFW. Традиционно многочисленные показы детского дня свидетельствуют о поступательном развитии моделинга в нашей стране и появлению все новых достойных брендов детской одежды.

В расписании снова значатся специальныйе проекты при поддержке Белорусской палаты моды и ее руководителя Янины Гончаровой:  See Now & Buy Now  Fashion Show – объединенный показ стилистов, нацеленный на комплиментарную подачу на подиуме готовых смелых образов. Для потенциальных клиентов увидеть цельный и законченный образ из остромодных вещей – дополнительный стимул приобрести вещи made in Belarus. Экспозиция «Современный кутюр» - дизайнеры активно создают наряды как для медийных персон по индивидуальным заказам, так и премиальные модели для обычных женщин. А мы хотим познакомить аудиторию с белорусскими модельерами, наряды от которых можно смело назвать «Haute Couture».  

Belarus Fashion Week пройдет 10-14 апреля
Официальный визажист 18-ого сезона Belarus Fashion Week - компания Mary Kay®, которая в этом году празднует пятилетний юбилей успешной работы компании на территории РБ. Приглашённый звездный визажист – Александр Киринюк.

Презентации молодых дизайнеров состоится в рамках проекта Fashion Idea Festival  22-23 июня 2019 года.

Оnline-трансляции показов будут доступны на сайте www.bfw.by .

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Организаторы – Агентство PR и коммуникаций «Открытый подиум»РОО «Белорусская палата моды» . 

Место проведения: Национальный Выставочный Центр "БелЭкспо" .

 

 

 
 
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10-14 апреля пройдет 18-й сезон Belarus Fashion Week - самое авторитетное fashion-мероприятие страны, где встречаются мода и бизнес. Главная цель проекта – продемонстрировать...
 
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