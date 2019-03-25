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Возлагал цветы возле стройки: суд признал Виталия Казака виновным в хулиганстве
26.03.2019 11:44 — Разное | Виртуальный Брест
Ленинский суд Бреста признал общественного активиста Виталия Козака виновным в хулиганстве. Поводом стало то, что мужчина возлагал цветы и ставил лампадки возле стройки, которая велась на месте захоронения узников гетто.
Судья Александр Семенчук оштрафовал Казака на 255 рублей (10 базовых величин),
Заявление на активиста написала работница коммунальной организации, которая убирала возложенные Казаком цветы. По поводу цветов у нее с активистом произошел спор.
Казак не считает себя виновным в хулиганстве и будет обжаловать
венки убрали к памятнику жертвам гетто
Останки узников брестского гетто были найдены при строительстве квартала элитного жилья. После этого строительство было приостановлено. В общей сложности были найдены останки около 1000 человек. Позже было решено на месте захоронения сделать зеленую зону.
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Ленинский суд Бреста признал общественного активиста Виталия Козака виновным в хулиганстве. Поводом стало то, что мужчина возлагал цветы и ставил лампадки...
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