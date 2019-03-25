Возлагал цветы возле стройки: суд признал Виталия Казака виновным в хулиганстве

Ленинский суд Бреста признал общественного активиста Виталия Козака виновным в хулиганстве. Поводом стало то, что мужчина возлагал цветы и ставил лампадки возле стройки, которая велась на месте захоронения узников гетто.



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Судья Александр Семенчук оштрафовал Казака на 255 рублей (10 базовых величин), передает Радио "Свобода" .

Заявление на активиста написала работница коммунальной организации, которая убирала возложенные Казаком цветы. По поводу цветов у нее с активистом произошел спор.



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Казак не считает себя виновным в хулиганстве и будет обжаловать приговор . Ранее брестчанина уже штрафовали за возложение венков к стройке, а также ему пришлось отбыть три дня в изоляторе временного содержания.



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венки убрали к памятнику жертвам гетто

Останки узников брестского гетто были найдены при строительстве квартала элитного жилья. После этого строительство было приостановлено. В общей сложности были найдены останки около 1000 человек. Позже было решено на месте захоронения сделать зеленую зону.