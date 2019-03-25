В воскресенье в Слуцке пройдёт крестный ход и освящение нового храма на Магистральной





Ежегодно 1 апреля православная церковь празднует память покровительницы Слуцко-Солигорской епархии — святой праведной Софии, княгини Слуцкой.

В этом году по благословению митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, епархиальные торжества по случаю дня празднования памяти праведной Софии Слуцкой переносятся на воскресенье 31 марта (неделю 3-ю Великого поста, Крестопоклонную) в связи с великим освящением храма в честь преподобного Паисия Святогорца в городе Слуцке по улице Магистральной, сообщает пресс-служба Слуцкой епархии.

Знаменательно, что храм будет освящен в год 25-летия со дня блаженной кончины преподобного Паисия Святогорца — одного из величайших православных подвижников ХХ столетия. Чин освящения храма и Божественную литургию в нем возглавит Патриарший Экзарх.

Программа торжеств:

08:15 — Молебен в кафедральном соборе святого Архангела Михаила в городе Слуцке (ул. Социалистическая, 90).

08:30 — Крестный ход от кафедрального собора святого Архангела Михаила к храму преподобного Паисия Святогорца города Слуцка (ул. Магистральная, 15) с честной стопой праведной Софии, княгини Слуцкой, частицей мощей мученика младенца Гавриила Белостокского и Слуцкого и копией креста преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой.

09:45 — Встреча Патриаршего Экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла в храме преподобного Паисия Святогорца.

10:00 — Чин великого освящения храма. Литургия святителя Василия Великого.

Строительство храма преподобного Паисия Святогорца в Слуцке началось в сентябре 2016 года. Здание храма представляет собой деревянную трехсрубную, ярусно-осевую композицию, включающую в себя притвор, центральный пятикупольный шатровый объем и алтарь.

Общий размер храма: длина — 26 м, ширина — 15,3 м, высота (центральный купол с крестом) — 28 м. Вместимость храма — 800 человек. Наружные и внутренние стены храма выполнены из деревянного бруса толщиной 240 мм (сосна). Площадь помещения храма, где будут размещаться молящиеся — 181 кв.м, общая площадь — 334,3 кв.м.

Все иконы храмового иконостаса написаны на святой Горе Афон.

Архитектура храма продолжает традиции деревянного зодчества Слуцкой земли. Своими очертаниями храм напоминает слуцкую церковь великомученицы Варвары, сгоревшую в 1953 году.

На должность настоятеля храма преподобного Паисия Святогорца указом епископа Слуцкого и Солигорского Антония от 20 августа 2018 года был назначен иеромонах Арсений (Канышко). Отцу Арсению поручено организовать при храме мужскую общину православных христиан, желающих следовать монашескому образу жизни, для учреждения здесь мужского монастыря.