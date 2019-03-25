В ОАО «Рассвет им. К.П.Орловского» начали посев озимых зерновых





В Кировском районе сегодня начали посев озимых зерновых. Первыми отправили в поле трактор «Джон Дир» в комплекте с посевным агрегатом «Амазония» в ОАО «Рассвет им.К.П.Орловского». На участке за д.Букино механизатор Александр Гуторов засевал почву яровым ячменем. Работы планируется проводить круглые сутки. В ночную смену его будет сменять напарник Михаил Вербенко.

Качественно и быстро готовит почву к посеву озимых передовой механизатор Николай Белокурский, кавалер ордена Почета, награжденный медалью «За трудовые заслуги». Ему доверили новый мощный трактор «Massey Ferguson» в сцепке с многофункциональным агрегатом предпосевной обработки «Väderstad».























