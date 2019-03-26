|
Полесскому госуниверситету присуждена Премия правительства Беларуси за достижения в области качества 2018 года
27.03.2019 — Разное | Полесская правда
>
За достижение значительных результатов в области качества и конкурентоспособности производимой продукции, оказываемых услуг или выполняемых работ, внедрение инновационных технологий и современных методов менеджмента Премия правительства Республики Беларусь за достижения в области качества 2018 года присуждена в том числе и учреждению образования «Полесский государственный университет».
Напомним, что Премия присуждается на конкурсной основе юридическим лицам независимо от форм собственности за достижение значительных результатов в области качества и конкурентоспособности производимой продукции, оказываемых услуг или выполняемых работ, внедрение инновационных технологий и современных методов менеджмента, а также за эффективное и социально-ответственное ведение бизнеса.
В 2019 году
|
Свежие газеты
Архив (Разное)