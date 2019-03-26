Полесскому госуниверситету присуждена Премия правительства Беларуси за достижения в области качества 2018 года



Постановлением Совета Министров от 25 марта 2019 г. № 190 утверждено решение Комиссии по присуждению Премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества 2018 г.

За достижение значительных результатов в области качества и конкурентоспособности производимой продукции, оказываемых услуг или выполняемых работ, внедрение инновационных технологий и современных методов менеджмента Премия правительства Республики Беларусь за достижения в области качества 2018 года присуждена в том числе и учреждению образования «Полесский государственный университет».

Напомним, что Премия присуждается на конкурсной основе юридическим лицам независимо от форм собственности за достижение значительных результатов в области качества и конкурентоспособности производимой продукции, оказываемых услуг или выполняемых работ, внедрение инновационных технологий и современных методов менеджмента, а также за эффективное и социально-ответственное ведение бизнеса.