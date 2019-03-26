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Полесскому госуниверситету присуждена Премия правительства Беларуси за достижения в области качества 2018 года

27.03.2019 — Разное | Полесская правда  
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Полесскому госуниверситету присуждена Премия правительства Беларуси за достижения в области качества 2018 года
Постановлением Совета Министров от 25 марта 2019 г. № 190 утверждено решение Комиссии по присуждению Премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества 2018 г.

За достижение значительных результатов в области качества и конкурентоспособности производимой продукции, оказываемых услуг или выполняемых работ, внедрение инновационных технологий и современных методов менеджмента Премия правительства Республики Беларусь за достижения в области качества 2018 года присуждена в том числе и  учреждению образования «Полесский государственный университет».

Напомним, что Премия присуждается на конкурсной основе юридическим лицам независимо от форм собственности за достижение значительных результатов в области качества и конкурентоспособности производимой продукции, оказываемых услуг или выполняемых работ, внедрение инновационных технологий и современных методов менеджмента, а также за эффективное и социально-ответственное ведение бизнеса.

В 2019 году объявлен очередной, двадцать первый конкурс, на соискание Премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества.

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