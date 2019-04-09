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Белорус Александр Гуштын завоевал серебро на чемпионате Европы среди борцов вольного стиля
Источник материала: Tut.by
Белорус Александр Гуштын в румынском Бухаресте завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы среди борцов вольного стиля.
В финальном поединке весовой категории до 97 кг Александр Гуштын уступил олимпийскому чемпиону Рио-2016 и трехкратному чемпиону мира россиянину Абдулрашиду Садулаеву — 1:3. Причем по ходу схватки белорус лидировал со счетом 1:0.
Бронзовыми призерами в этой категории стали Элизбар Одикадзе из Грузии и Нурмагомед Гаджиев из Азербайджана.
Серебро Александра Гуштына — пока первая награда белорусских борцов на ЧЕ в Бухаресте. Близок к пьедесталу был еще и борец-вольник Андрей Карпач в категории до 79 кг, но в поединке за бронзу он уступил Нике Кенчадзе из Грузии (1:7).
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Белорус Александр Гуштын в румынском Бухаресте завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы среди борцов вольного стиля.
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