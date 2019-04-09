Белорус Александр Гуштын завоевал серебро на чемпионате Европы среди борцов вольного стиля

Источник материала: Tut.by

Белорус Александр Гуштын в румынском Бухаресте завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы среди борцов вольного стиля.

В финальном поединке весовой категории до 97 кг Александр Гуштын уступил олимпийскому чемпиону Рио-2016 и трехкратному чемпиону мира россиянину Абдулрашиду Садулаеву — 1:3. Причем по ходу схватки белорус лидировал со счетом 1:0.

Бронзовыми призерами в этой категории стали Элизбар Одикадзе из Грузии и Нурмагомед Гаджиев из Азербайджана.

Серебро Александра Гуштына — пока первая награда белорусских борцов на ЧЕ в Бухаресте. Близок к пьедесталу был еще и борец-вольник Андрей Карпач в категории до 79 кг, но в поединке за бронзу он уступил Нике Кенчадзе из Грузии (1:7).