Белорус Александр Гуштын завоевал серебро на чемпионате Европы среди борцов вольного стиля

Белорус Александр Гуштын в румынском Бухаресте завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы среди борцов вольного стиля.

В финальном поединке весовой категории до 97 кг Александр Гуштын уступил олимпийскому чемпиону Рио-2016 и трехкратному чемпиону мира россиянину Абдулрашиду Садулаеву — 1:3. Причем по ходу схватки белорус лидировал со счетом 1:0.