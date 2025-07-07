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Села на мотоцикл в 50 лет — и нашла участок мечты. Как минчанка построила уютный дом в деревне
07.07.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Пять лет назад жизнь Екатерины изменилась на до и после. Почти в пятидесятилетнем возрасте она села на мотоцикл и начала путешествовать по Беларуси. Однажды он привез ее к участку с березовой рощей, где через некоторое время женщина построила дом с антресолью и книжными полками до потолка. Многое в нем было сделано своими руками, да еще и впервые в жизни. Внутри действительно уютно: тепло исходит даже от нетопленной печи, а каждый предмет мебели имеет свою историю. Екатерина рассказала нам о самых значимых и провела экскурсию по дому.
«Мотоцикл и переезд в деревню – лучшие вещи, которые со мной произошли»
Екатерина – врач-стоматолог. В прошлом она объездила немало стран вместе с мужем-спортсменом, а вот путешествий по Беларуси было немного. Признается, что даже в родном Минске не везде бывала. Исследовать страну, как и многие, она начала в пандемию. Только эту историю банальной не назовешь.
- В доме появился мотоцикл. Его из Москвы привез мой сын. Когда я узнала, что он его вообще себе купил, стала себя вести как противная мать: просила звонить, когда он приезжает на работу и возвращается домой. Очень переживала. Такое опасное увлечение не одобряла, хотя в детстве сама немного занималась мотокроссом, но скорее из-за подросткового протеста, а не потому, что сильно нравилось, - начинает свой рассказ женщина. - Когда настала пандемия, нужно было чем-то себя занять. Увидела, что на площадке рядом с домом люди катаются на мотоциклах. Я долго не думала и тоже ввязалась. Когда нашу лавочку прикрыли, сын быстро нашел мне место в мотошколе. За 15 минут я подписала все документы. Честно говоря, я не была нацелена получить права, я просто получала удовольствие. Без волнений пошла первая сдавать экзамен - и все получилось. Мотоцикл и переезд в деревню – лучшие вещи, которые со мной произошли.
На двухколесном Екатерина каталась и по деревням. Довольно часто ей попадались таблички о продаже домов, но она никогда не задумывалась о покупке подобной недвижимости.
- У меня никогда не было бабушек и дедушек в деревне. Мое детство проходило на рафинированных дачах. В жизни я сталкивалась с деревней два раза – в институте, когда отправляли на картошку.
В деревню под Логойском Екатерину занесло случайно. Там она и нашла свой участок.
- Он был сказочным: с садом и собственной березовой рощей. Там стоял и старый дом. Как оказалось, все это добро продавалось. Желание завладеть этим возникло быстро. Идею поддержал и сын.
- Я не хотела большой дом. Если тебе нужно уединиться от домашних, то причина явно не в нехватке метража. У нас есть одно большое помещение, где собирается вся семья, две небольшие спальни, кабинет, два санузла и гардеробная.
Изнутри дом кажется больше, чем снаружи. Здесь потолок отделан деревом, уложена плитка в стиле паркета и стоит большая красная печка.
- Главный вопрос, который возник у нас в начале строительства, был связан с отоплением. Деревня наша не газифицирована, подстанция старая, поэтому на отопление целого дома и другие хотелки электричества не хватило бы. Что делать? Ставить печь! Мы начали искать проекты печек в Pinterest. Наша позволяет регулировать отопление. Она стала центральной частью совмещенной зоны. Напротив разместился большой диван. Мы смотрим на огонь вместо телевизора. Картинки тут, по правде, тоже куда более интересные. Лежанка используется нечасто, ведь когда ты приляжешь, то моментально превращаешься в желе – сложно встать, тебе уже ничего не хочется делать, - смеется Екатерина.
Разделителем гостиной и кухни служит большой обеденный стол. Екатерина продумала в много зон для хранения, ведь посуды и кухонных принадлежностей у нее много: и для готовки на плите, и в печи, и отдельная для трапезы на террасе.
- Одну стену занимает кухня 70-х годов. Она висела в родительской квартире. Гарнитур и все в нем содержимое долго стояли нетронутыми. Решила перевезти верхние шкафы сюда. Не меняла в них ни петли, ни фурнитуру, даже скрип дверец мне нравится. Я знаю, как его убрать, но не хочу. А вот низ и остальную часть гарнитура заказали на распиле. Это выгодно даже в финансовом плане.
Нельзя пройти мимо и высоченного серванта с витринным хранением. Он тоже сборный. У хозяйки дома много посуды еще из ее детства. Хранить всю эту красоту за закрытыми шкафами не хотелось.
- Найти что-то современное с витринами было сложно. Да и выглядят модели не так нарядно. Поэтому взяли верх от советской секции, а нижние ящики тоже заказали на распиле. Все соединили, покрасили и поставили на ножки.
Екатерина говорит, что процессы переделки сперва ее пугали, но с каждой удачной реализацией уверенность в себе растет, как и желание дать чему-то вторую жизнь.
«Вместо стены установили стеклопакеты»
Спальни также обставлены обновленной мебелью. Например, прикроватные тумбы когда-то стояли в санатории. Обычно в таких местах они почти никогда не используются, поэтому сохраняются в отличном состоянии. Сперва Екатерина думала, что они тут временно, но так вписались в интерьер, что остались насовсем. В комнату сына переехал гарнитур из детской комнаты Екатерины. Его она тоже чуть освежила, добавив новых красок.
- Вторая комната необычная. По проекту наверху, где у нас антресоль, предполагалась блочная стена, но жалко было убирать этот второй свет. Решили перегородку заделать тремя стеклопакетами. Часто люди продают на барахолках новые окна, которые им не подходят.
Санузел получился по-настоящему королевским. Частично стены оклеены обоями. Их для большей влагостойкости покрывали лаком в два слоя. Сама ванна стоит на деревянных балках от старой хаты. Здесь тоже нашлось место серванту. В одной части хранятся вещи, а вторую переделали и поставили под раковину.
- Зеркала покупала за копейки, бра достались почти даром. Они были в грязи. По правде, рассмотреть красоту в них было тяжело, но после того как все отмоешь, покрасишь получается хороший набор.
Кабинет есть кабинет. Выглядит статно, несмотря на рассаду помидоров на окне.
- Дубовую секцию подарили подписчики. Ее решила немного украсить, добавив слэб, чтобы сочеталась с нашим письменным столом.
Строительство дома, гаража и сарая обошлись семье примерно в 70 тысяч долларов. Многое они брали в свои руки: утепление и отделку фасада, потолков и другое.
«Соседи приготовили обед и принесли его нам»
Екатерина признается, что работать со строительными инструментами, особенно со станком ей сейчас намного проще, чем осваивать огород. Тут она с радостью принимает от всех советы.
Участок хоть и огорожен забором, но эта граница между территорией и лесом растворяется.
В глаза бросается ретро сушилка для белья – металлические столбы с натянутой веревкой. Если загазованность города и современные машинки интерес к таким приобретениям убили, то в деревне – это первая необходимость. Между прочим, никакой кондиционер для белья не сравнится с ароматом настоящей свежести. А, если во дворе еще и трава сушится…
- Когда сын приезжает в Беларусь, то всегда остается здесь. У нас любят собираться и его друзья. Инструменты в руках бывают каждый день. Мы сделали своими руками скамейки, гарнитур для бани, вот на очереди стул сломанный. У нас их хватает, но он такой красивый. Не бросать же его, - смеется хозяйка дома.
Кстати, гараж строили как раз для мотоциклов. Их в семье уже пять, в том числе и «Ява» с коляской. Во дворе стоят еще два питомца: мотоблок по имени Марио Кар и квадроцикл Хмырь.
- Сын всему дает имена. Почему Хмырь? Все мы, взрослые, впадаем в детство, когда есть возможность по грязи покататься. Вот на этом квадроцикле уезжаешь чистым, а возвращаешься вечно испачканным, как хмырь.
Вообще, деревня, в которой живет Екатерина, небольшая. В основном тут дачники. С соседями Екатерина общается плотно. Здесь нормально, когда кто-то кому-то грядки и огороды поливает, в дом заходят что-то взять. Калитки не закрываются.
- В Минске порой можешь махнуть соседу головой, мол, «привет» и не получить ничего в ответ. Тут же как-то соседи видели, что мы заняты стройкой, но знали, что должен приехать сын. Так они приготовили обед и принесли его нам. Речь была не про маленькую тарелку. Тут измерения покрупнее.
- Жизнь в деревне – удивительная вещь, с изумительными лесами и полями. Я рано встаю и люблю утром прогуляться. Здесь всегда есть куда идти. Хожу как ворона, разинув рот, так как каждый раз вижу новые картинки. Я не ожидала, что получу такое удовольствие от того, что буду просыпаться от пения птиц, от дел, которые никогда не заканчиваются. Завершил одно и сразу берешься за другое. При этом ты абсолютно счастлив. Тут ты замечаешь длину дня, когда в городе все измеряется месяцами и полугодиями. В деревне я проживаю каждый день. Могу продышать, прохрустесть его, как холодный арбуз летом.
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Пять лет назад жизнь Екатерины изменилась на до и после. Почти в пятидесятилетнем возрасте она села на мотоцикл и начала путешествовать по Беларуси. Однажды...
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