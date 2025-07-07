Села на мотоцикл в 50 лет — и нашла участок мечты. Как минчанка построила уютный дом в деревне

«Вместо стены установили стеклопакеты»

Спальни также обставлены обновленной мебелью. Например, прикроватные тумбы когда-то стояли в санатории. Обычно в таких местах они почти никогда не используются, поэтому сохраняются в отличном состоянии. Сперва Екатерина думала, что они тут временно, но так вписались в интерьер, что остались насовсем. В комнату сына переехал гарнитур из детской комнаты Екатерины. Его она тоже чуть освежила, добавив новых красок.

- Вторая комната необычная. По проекту наверху, где у нас антресоль, предполагалась блочная стена, но жалко было убирать этот второй свет. Решили перегородку заделать тремя стеклопакетами. Часто люди продают на барахолках новые окна, которые им не подходят.