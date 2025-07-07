Риски и ошибки предпринимателя при заключении брачного договора

Источник материала: ProBusiness

Брачный договор — правильный и законный инструмент для регулирования имущественных отношений супругов. Он может быть способом защитить бизнес, заранее определить судьбу активов или просто обеспечить финансовую прозрачность. Но, как и любой юридический инструмент, брачный договор не лишен подводных камней, которые не очевидны без специального взгляда профессионала. Сергей Хмылко, адвокат Минской городской коллегии адвокатов, автор Telegram-канала Кейсбук адвоката , специализирующийся на бракоразводных делах, рассказал «Про бизнес» о том, какие ошибки допускают бизнесмены при составлении брачного договора.



Сергей Хмылко

Адвокат Минской городской коллегии адвокатов, специалист по бракоразводным делам

«Все, что было приобретено супругами в период брака, кроме дарения и наследства, — это общее имущество»

— Ошибка при заключении брачного договора может очень дорого стоить. Супруги не используют все возможности документа, упуская важные обстоятельства, которые в последующем могут сыграть злую шутку. Например, супруги договорились разделить недвижимое имущество, но забывают о совместных долгах, будущих доходах или забывают указать дорогостоящее имущество в виде шубы или часов, по поводу которых потом судятся с использованием архива семейных фотографий. Главное правило которое надо помнить: все, что было приобретено супругами в период брака, кроме дарения и наследства, — это общее, 50% на 50%. Иное — предусматриваем в брачном договоре. Если что-то не предусмотрели в брачном договоре — значит это тоже 50% на 50%. Никакие устные пояснения в последующем не примутся во внимание.

Риск № 1: раздел имущества со спорным статусом

Если супруги совместно не проживают, но и не расторгают брак, — приобретаемое имущество переходит в спорный статус с последующими судебными спорами. С точки зрения закона — оно общее, с точки зрения допускаемого исключения — может быть признано личным в судебном порядке. В законодательстве есть и иные исключения, которые не так однозначно выражены, например, приватизированные помещения, или приращенные доли в коммерческих организациях, или недвижимость с долей иных лиц (семейный капитал).

Так, например, супруги имели приватизированное жилье и хотели его разделить между собой, однако заключить брачный договор невозможно, так как брачный договор заключается только в отношении общего имущества, поэтому они заключили нотариальное соглашение о совместной собственности и супруга рассчитывала на то, что она по этому соглашению получит свою долю в жилье при расторжении брака. Несмотря на то, что нотариус удостоверил такое соглашение, а агентство по государственной регистрации его зарегистрировало, — в последующем суд признал такую сделку ничтожной.



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Второй пример: в период брака супруги зарегистрировали общество с ограниченной ответственностью, у каждого по 50%. Для того, чтобы не ходить к нотариусу и не тратить время, решили подписать обычный договор дарения, по которому супруга подарила мужу свои 50%, а муж потом по брачному договору передал ей квартиру. В последующем, когда у сторон начались конфликты по факту проживания и воспитания детей, супруга решила оспорить это дарение и вернуть назад свои 50% по основанию, что в период брака сделки между супругами допускаются только в отношении личного имущества (наследства, дарения), а подарить мужу то, что и так общее, — нельзя.

Кстати этот пример хорошо иллюстрирует расхождение в понимании закона на бытовом уровне: часто жена считает, что, так как муж подарил ей автомобиль/ожерелье/новый айфон — то это ее имущество и она может им распоряжаться единолично, однако это не так. Такое дарение носит символический (церемониальный) характер, и не является дарением в юридическом смысле, свидетельствующем о личном имуществе одного супруга.

Рекомендация: перед приобретением имущества соглашаться на условия — 50 на 50, либо сначала заключить брачный договор.

Риск № 2: раздел дивидендов или иного дохода от бизнеса

Мужчина разошелся с супругой, устно договорились, что супруга владеет квартирой, машиной, но не претендует на бизнес. При этом он был участником Общества (ООО), рыночная стоимость доли которого была не существенна, так как Общество оказывало услуги, т.е. главным активом был сам супруг-участник, своими компетенциями зарабатывающий деньги, а из имущества общество состояло из стола, стула и компьютера. Он же продолжил руководить деятельностью общества, получал как фиксированную заработную плату от трудовой деятельности, так и дивиденды от доходов Общества. В данном случае супруг исходил из того, что так как деньги он зарабатывает уже после прекращения брачных отношений с супругой, то делиться этими доходами он не должен. Такой подход верен лишь от части, так как действительно доход в виде заработной платы — является уже его личным доходом и не делится между супругами.

А вот доход от предпринимательской деятельности в виде дивидендов от участия в Обществе — это совместное имущество, так как дивиденды производны не от его ежемесячного труда, а от его имущественных прав на долю в обществе, которая является совместным имуществом с супругой.

Аналогичный подход действует и при извлечении прибыли от иного имущества, приобретенного в период брака, например квартиры, которая сдается в аренду и один из супругов все деньги после прекращения брачных отношений забирает себе. В данном случае это доход от совместного имущества и он также может быть разделен. Для бизнесмена этот момент был шоком, так как он за 3 года получил миллионные дивиденды, которыми придется делится с супругой.

Рекомендация: предусматривать личное имущество на доходы не только на заработную плату, а на все возможные доходы: дивиденды, аренду, роялти и т.п.

Риск № 3: размер алиментов и объекты их начисления

Следует помнить, что алименты на ребенка выплачиваются со всего заработка (денежного вознаграждения, содержания, денежного довольствия) родителя, а не только с заработной платы, и при этом брачным договором нельзя уменьшить размер алиментов, который причитается на ребенка по сравнению с минимальным размером, установленным законодательством (25%/33%/50%). Здесь самый главный вопрос, которым интересуются клиенты, — это как платить алименты в случае, если их перспективный стартап в будущем сделает их миллионерами (или миллиардерами).





Супруги при расторжении брака и в брачном договоре договорились об уплате алиментов в определенном размере, но не менее законодательного минимума и в последующем алименты взыскиваются в принудительном порядке, исходя из заработной платы супруга. Далее супруге стало известно, что помимо заработной платы, имеется доход от деятельности в качестве индивидуального предпринимателя и от дивидендов компании. Данная информация является основанием для перерасчета размера дивидендов за прошлый период, и супруг получает очень существенную задолженность в десятки, а то и сотни тысяч рублей, о которой он не подозревал.

Рекомендация: строить свою бизнес-империю с учетом интересов детей.

Риск № 4: раздел банковских счетов

Тут приведу два недавних примера. Супруги решили разделить имущество и установить правило, что теперь все доходы раздельные.

Пример № 1: с учетом пожеланий супругов в брачный договор включен пункт: «Суммы денежных средств с процентами, денежные вклады, которые будут храниться на счетах в банках Республики Беларусь и иных государств (стран), будут находиться в собственности того из супругов, на имя которого будет открыт банковский счет».

Вроде бы пункт правильный, с первого раза и нельзя понять, в чем нюанс, но буквально одно слово ставит ситуацию в совершенно иной ракурс: слово «будет» фактически меняет весь смысл данного пункта и приводит к тому, что в случае судебного спора суд может истолковать так, что личными средствами будут только те деньги, которые поступят на новые открытые счета, а текущие счета и деньги на них (даже доход от зарплаты, если в самом брачном договоре об этом специально не упомянуто) может считаться общим имуществом.

Пример № 2: стороны 15 лет уже не живут вместе, подали заявление на расторжение брака и так как за 15 лет у них появились свои квартиры/машины, они без спора между собой указали их в брачном договоре. Однако, будучи в прекрасных отношениях между собой, они не подумали, что есть возможность разделить и банковские счета, так как не думали, что этот вопрос кто-то поставит под сомнение. Далее один из супругов трагически погиб, а на момент смерти у него уже была новая супруга и ребенок. В связи с тем, что банковские счета не были указаны в брачном договоре, бывшая супруга заявила свои права на деньги на этих счетах по состоянию трехлетней давности (на момент расторжения брака), несмотря на то, что супруги 15 лет вместе не проживали.

Рекомендация: помимо раздела очевидных вещей в виде недвижимости, делить также неочевидные объекты: деньги на счетах, серебряные ложки, собаку и т.п.

Риск № 5: раздел долгов

Есть общее правило, что каждый из супругов несет ответственность по своим долгам в пределах своей доли в праве совместной собственности. При заключении брачного договора, как правило, стороны делят существующие и будущие долги, но, как показывает практика, иногда это можно сделать неправильно.

Пример № 1: стороны установили стандартное правило, что «…недвижимое имущество, приобретенное в будущем, будет собственностью того, на чье имя оно будет зарегистрировано. Кредитные обязательства супруга будут его личными обязательствами. Выплата (погашение) платежей по кредитному договору будет производиться каждым из супругов за счет личных денежных средств».

Пункт вроде бы понятный обывателю, но есть подвох, если специально не предусмотреть в брачном договоре условие о том, что доходы супругов тоже раздельные, то мечта супруга о личной квартире за счет личного кредита может быть по иному оценена в судебном споре, так как если иное не предусмотрено брачным договором, то при отсутствии денег от наследства или в результате дарения — по заключенному кредитному договору может возникнуть вопрос о том, что это совместные деньги, подлежащие разделу.



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Пример № 2: супруги заключили брачный договор на квартиру, которая перешла в личную собственность жены, но ничего не прописали про будущие доходы и будущие долги. Муж, будучи индивидуальным предпринимателем, взял в долг деньги у третьего лица под залог недвижимости супруги и потратил их. Суд посчитал, что супруга знала о долге и соответственно ввиду отсутствия специальных последствий в брачном договоре, также должна нести ответственность по данному долгу.

Рекомендация: обязательно помимо будущих доходов, предусмотреть раздел долгов, как личных, так и совместных.

Риск № 6: право проживания

Супруги, будучи в браке и не планируя расторжение барака, пришли к нотариусу и сказали, что они хотят изменить режим совместной собственности и муж хочет, чтобы вся квартира перешла в собственность жены, но при этом чтобы он (муж) сохранил право пользования. Он задал прямой вопрос о том, сохраняет ли он право пользования после заключения такого договора? На что ему правильно ответили, что, конечно, сохраняет, ведь у него в паспорте есть штамп о его регистрации в данной квартире по месту жительства. Но супруга не это интересовало, ведь в тот момент никто не собирался разводиться, и мужа интересовал вопрос сохранения права проживания именно в случае, если брак будет расторгаться, ведь когда это будет и будет ли вообще — можно и не знать в момент заключения брачного договора.



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И в данном случае гражданин получил конкретный ответ на свой вопрос, однако в последующем, когда семья распалась и брак был расторгнут, жена подала в суд и выселила супруга из квартиры на том основании, что после расторжения брака он стал уже ее бывшим членом семьи, который не сохраняет право пользования, так как в брачном договоре об этом прямо не было указано, и соответственно супруг подлежал выселению. Иное правило работало бы, если бы в самом брачном договоре стороны прямо указали, что муж сохраняет право проживания в случае расторжения брака (на какой-то срок или бессрочно), т.е. если бы при заключении брачного договора супруг проявил бóльшую любознательность в том, на какой период действует его регистрация в паспорте.

Рекомендация: передавая второму супругу недвижимость по умолчанию утрачивается и право пользования этим объектом, поэтому иное надо прямо прописывать в брачном договоре на бессрочный или определенный срок.

Риск № 7: не откладывать формальности и соблюдать сроки давности

Все, кто сталкивается с заключением брачного договора с условиями о недвижимости знают, что необходимо его зарегистрировать в агентстве по государственной регистрации и земельному кадастру (регистрация один раз в одном агентстве, даже если имущества много и оно расположено в разных территориальных единицах).

Но помимо регистрации самого договора, требуется еще зарегистрировать и переход права собственности. Однажды у меня был случай, когда супруги разделили в брачном договоре два одинаковых объекта: один — мужу, второй — жене. При этом оба объекта были зарегистрированы первоначально на супругу. Договор был нотариально удостоверен, супруги совместно подали на регистрацию договора и супруга подала на регистрацию перехода на себя прав на один объект. Муж, зная о том, что договор зарегистрирован — не спешил с перерегистрацией, полагая, что сделает это в любой удобный момент. Подав заявление уже после расторжения брака, в регистрации ему было отказано, так как Кодекс о браке и семье содержит формулировку, на которую почти не обращают внимание: «Действие брачного договора прекращается с момента прекращения брака, если иное не предусмотрено брачным договором».

В данном деле к моменту обращения к адвокату не истекли сроки давности, и пришлось обращаться в суд и делить имущество, однако надо помнить, что несоблюдение простых правил и формальностей может повлечь серьезные последствия.

Второй пример со сроком давности: супруги в брачном договоре разделили несколько квартир, а дачу — не разделили. Прошло 7 лет и супруг решил ее разделить, в том числе считая, что так как это совместная собственность, то на него не распространяются сроки давности, ведь право собственности бессрочно. Однако суд отказал в разделе только по причине пропуска срока давности, в том числе с обоснованием, что заключая брачный договор стороны могли включить дачу в него, но не включили, соответственно супруги должны были знать о последствиях.