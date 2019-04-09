ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Житель Лунинецкого района из мести поджег дом односельчанина

10.04.2019 15:32 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Житель Лунинецкого района поджег дом, в котором находился его знакомый, возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете.

"Ночью 1 января 2019 года 34-летний житель Лунинецкого района запер входную дверь дома своего односельчанина на навесной замок, после чего проник на чердачное помещение и совершил поджог", - рассказали в СК.

По информации ведомства, хозяин дома, обнаружив возгорание, покинул дом. Вскоре прибывшие сотрудники МЧС ликвидировали огонь.

"Свои действия фигурант объяснил тем, что таким образом он мстил хозяину дома за необоснованное обвинение в краже продуктов питания", - отметили в комитете.

Следствием действия обвиняемого квалифицированы по статьям "покушение на убийство общеопасным способом" и "покушение на уничтожение имущества общеопасным способом" Уголовного кодекса. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Житель Лунинецкого района поджег дом, в котором находился его знакомый, возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете. "Ночью 1 января 2019 года...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лідчук змагаўся з выхлапнымі газамі і пракалоў 23 шыны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика