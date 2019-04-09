Житель Лунинецкого района из мести поджег дом односельчанина

Источник материала: Интерфакс

Житель Лунинецкого района поджег дом, в котором находился его знакомый, возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете.

"Ночью 1 января 2019 года 34-летний житель Лунинецкого района запер входную дверь дома своего односельчанина на навесной замок, после чего проник на чердачное помещение и совершил поджог", - рассказали в СК.

По информации ведомства, хозяин дома, обнаружив возгорание, покинул дом. Вскоре прибывшие сотрудники МЧС ликвидировали огонь.

"Свои действия фигурант объяснил тем, что таким образом он мстил хозяину дома за необоснованное обвинение в краже продуктов питания", - отметили в комитете.

Следствием действия обвиняемого квалифицированы по статьям "покушение на убийство общеопасным способом" и "покушение на уничтожение имущества общеопасным способом" Уголовного кодекса. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.