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Вместо мусора – лес. В Минской области планируют ликвидировать 20 мини-свалок
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Около 20 мини-полигонов мусора ликвидируют на Минщине, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Любанский район стал первым, где отказались от всех 32 площадок. Глобальная чистка затронет еще 8 районов области: среди них Несвижский, Смолевичский, Березинский, Узденский, Борисовский и Дзержинский.
А в Слуцке уже рекультивировали одну свалку. На ее месте вырастет полтора гектара леса. В его посадке примет участие весь город. На месте поля появятся 10 тысяч деревьев.
Сергей Цыбулько, начальник Слуцкой районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Перед рекультивацией отходы сортируются. Вторичные ресурсы собирают и отправляют на переработку, остальные оставляют на захоронение. В 2019 году под Слуцком закроют еще одну мини-свалку. До 2021 года здесь откажутся и от трех остальных. Для мусора останутся только крупные площадки: старый городской полигон (новый быстро достроят).
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Новости Беларуси. Около 20 мини-полигонов мусора ликвидируют на Минщине, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Любанский район стал первым, где отказались от...
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