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Кто такие «Горецкие орлята» – Фото
15.04.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
«Горецкие орлята» — так называется детская общественная организация, созданная под патронатом председателя райисполкома Сергея Кулагина. В День космонавтики звание «орлят» получили первоклассники и дошколята — торжественная церемония прошла в средней школе №2.
Фото Валерии Дроздовской
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«Горецкие орлята» — так называется детская общественная организация, созданная под патронатом председателя райисполкома Сергея Кулагина. В День космонавтики...
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