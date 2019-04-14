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Кто такие «Горецкие орлята» – Фото

15.04.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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«Горецкие орлята» — так называется детская общественная организация, созданная под патронатом председателя райисполкома Сергея Кулагина. В День космонавтики звание «орлят» получили первоклассники и дошколята — торжественная церемония прошла в средней школе №2.

 

Кто такие «Горецкие орлята» – Фото

 

Кто такие «Горецкие орлята» – Фото

 

Кто такие «Горецкие орлята» – Фото

 

Кто такие «Горецкие орлята» – Фото

 

Кто такие «Горецкие орлята» – Фото

 

Кто такие «Горецкие орлята» – Фото

 

Кто такие «Горецкие орлята» – Фото

 

Кто такие «Горецкие орлята» – Фото

 

Кто такие «Горецкие орлята» – Фото

 

Кто такие «Горецкие орлята» – Фото

 

Кто такие «Горецкие орлята» – Фото

 

Кто такие «Горецкие орлята» – Фото

 

Кто такие «Горецкие орлята» – Фото

 

Кто такие «Горецкие орлята» – Фото

 

Фото Валерии Дроздовской


 
 
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  «Горецкие орлята» — так называется детская общественная организация, созданная под патронатом председателя райисполкома Сергея Кулагина. В День космонавтики...
 
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