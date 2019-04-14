Курсы валют и криптовалют на сегодня

Евро упал до минимума почти за 8 месяцев, биткойн +94.29.
Курс доллара упал сразу на 0,0084 рубля до 2,1047 BYN/USD и оказался на минимуме за 24 дня.
Курс евро снизился всего на 0,0004 рубля до 2,3835 BYN/EUR, но этого было достаточно для того, чтобы европейская валюта оказалась на минимуме за 234 дня. Всего 9 дней не хватает до минимума за 8 месяцев.
Курс российского рубля вырос лишь на 0,0006 рубля до 3,2740 BYN/100 RUB.
Bitcoin − 5162.18$ (+94.29);
Bitcоin Cash/ВСС – 299.07$ (+21.11);
DigitalCash − 124.16$ (+3.86);
Еthеreum − 168.24$ (+4.68);
ZCаsh − 70.3$ (+1.92);
Monero − 66.91$ (+1.99).