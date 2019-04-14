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Курсы валют и криптовалют на сегодня

15.04.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Евро упал до минимума почти за 8 месяцев, биткойн +94.29.

Курс доллара упал сразу на 0,0084 рубля до 2,1047 BYN/USD и оказался на минимуме за 24 дня.

Курс евро снизился всего на 0,0004 рубля до 2,3835 BYN/EUR, но этого было достаточно для того, чтобы европейская валюта оказалась на минимуме за 234 дня. Всего 9 дней не хватает до минимума за 8 месяцев.

Курс российского рубля вырос лишь на 0,0006 рубля до 3,2740 BYN/100 RUB.

Bitcoin − 5162.18$ (+94.29);

Bitcоin Cash/ВСС – 299.07$ (+21.11);

DigitalCash − 124.16$ (+3.86);

Еthеreum − 168.24$ (+4.68);

ZCаsh − 70.3$ (+1.92);

Monero − 66.91$ (+1.99).


 
Теги: Курсы валют
 
 
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Евро упал до минимума почти за 8 месяцев, биткойн +94.29.
 
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