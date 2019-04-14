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Специалисты протезно-ортопедического центра проведут прием в Горках
15.04.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
18 апреля в Горках состоится прием граждан, которые нуждаются в обеспечении протезами, лечебно-бандажными изделиями, ортопедической обувью.
Также можно будет приобрести ортопедические стельки, костыли, трости, ходунки и многое другое.
Время приема — с 10.00 до 15.00
Адрес: Горки, улица Якубовского, 36
Телефон: 8 (0222) 74-48-81; +375(29) 302-14-57
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18 апреля в Горках состоится прием граждан, которые нуждаются в обеспечении протезами, лечебно-бандажными изделиями, ортопедической обувью. Также можно будет...
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