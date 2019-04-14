Специалисты протезно-ортопедического центра проведут прием в Горках

Источник материала: Горецкий вестник

18 апреля в Горках состоится прием граждан, которые нуждаются в обеспечении протезами, лечебно-бандажными изделиями, ортопедической обувью.





Также можно будет приобрести ортопедические стельки, костыли, трости, ходунки и многое другое.

Время приема — с 10.00 до 15.00

Адрес: Горки, улица Якубовского, 36

Телефон: 8 (0222) 74-48-81; +375(29) 302-14-57