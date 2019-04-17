Минская областная инспекция охраны животного и растительного мира информирует любителей рыбной ловли.

В соответствии с пунктом 107 Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства Республики Беларусь, с целью сохранения популяции, во всех рыболовных угодьях с 15 апреля по 30 мая устанавливается запрет на лов судака обыкновенного.

В период запрета случайно пойманный хищник должен быть отпущен в живом виде. За нарушение запрета наступает административная ответственность в виде штрафа в размере от 20 до 50 базовых величин для физических лиц, с возмещением вреда в результате незаконного вылова в размере 18 базовых величин или 459 рублей, за каждую изъятую из естественной среды обитания особь судака, а злостный нарушитель может быть привлечен и к уголовной ответственности.

Просим всех рыболовов строго соблюдать Правила ведения рыболовного хозяйства и рыболовства Республики Беларусь.

Минская областная инспекция охраны животного и растительного мира.