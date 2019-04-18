«Барти - одна из лучших в мире. Нам повезло с ней». Разбираем соперника белорускок в FedCup

Источник материала: Tut.by

Девятая ракетка мира в одиночке и паре Эшли Барти в девяти матчах за Австралию проиграла лишь раз в одиночном поединке. Многоопытная Саманта Стосур еще никому не уступала в парной встрече за сборную. Дарью Гаврилову, середнячка женского тура, в начале 2019 года «штормит», а Присцилла Хон к 20 годам не успела громко о себе заявить. SPORT.TUT.BY рассказывает в цифрах и фактах о сопернике белорусок в полуфинале Кубка Федерации, который состоится 20−21 апреля в Брисбене.

Результаты австралиек в сезоне 2019 года

















Австралийки в матчах Кубка Федерации

















Другое

























Слова









Фото: Reuters, instagram.com/priscilla_hon