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Криштиану Роналду: останусь ли я в "Ювентусе"? Да, на тысячу процентов

21.04.2019 13:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал завоевание титула чемпиона Италии, а также опроверг слухи о возможном уходе из команды.



"Это был очень хороший год, год адаптации. Мы выиграли Суперкубок Италии, скудетто. Чувствую счастье и радость, победить было нелегко. 

Злился ли я из-за вылета из Лиги чемпионов? Невозможно побеждать всегда. Мы сделали все возможное, но только одна команда может выиграть трофей. Я приложил все усилия, чтобы помочь команде. Постараюсь сделать это еще раз в следующем году. Команда полна позитива, мы выиграли два важных трофея. 


Я очень рад победам в чемпионате и Суперкубке. Мы хорошо шли в Лиге чемпионов, в следующем году будет лучше. Останусь ли я в "Ювентусе"? Да, на тысячу процентов", — цитирует Роналду championat.com со ссылкой на сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.




 
 
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Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал завоевание титула чемпиона Италии, а также опроверг слухи о возможном уходе из команды.
 
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