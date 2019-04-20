







"Это был очень хороший год, год адаптации. Мы выиграли Суперкубок Италии, скудетто. Чувствую счастье и радость, победить было нелегко.





Злился ли я из-за вылета из Лиги чемпионов? Невозможно побеждать всегда. Мы сделали все возможное, но только одна команда может выиграть трофей. Я приложил все усилия, чтобы помочь команде. Постараюсь сделать это еще раз в следующем году. Команда полна позитива, мы выиграли два важных трофея.









championat.com со ссылкой на сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. Я очень рад победам в чемпионате и Суперкубке. Мы хорошо шли в Лиге чемпионов, в следующем году будет лучше. Останусь ли я в "Ювентусе"? Да, на тысячу процентов", — цитирует Роналдусо ссылкой на сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.











