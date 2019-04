Источник материала: KYKY

Вчера, 21 апреля, в то время, во время того, как католики отмечали Пасху, на Шри-Ланке произошло восемь взрывов. Почти одновременно смертники подорвали дорогие отели и церкви, в которых шли пасхальные службы. Сначала СМИ передавали о 150 погибших и около 400 раненых. BBC пишет : их число выросло до 290 умерших и 500 получивших ранения.









Кто произвел взрывы – до сих пор неизвестно. Ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за произошедшее. Согласно последним данным, власти Шри-Ланки заявили, что знают виновных. Силовики задержали 24 подозреваемых. В результате ареста погибли трое полицейских. Ходят слухи, что за неделю до случившегося информация о терактах была, но ее проигнорировали.















К всеобщей скорби подключились политики со всего мира. Первыми были президент и премьер-министр Индии, а также премьер-министр Австралии. Путин направил шриланкийскому президенту телеграмму с соболезнованиями. В Twitter ситуацию прокомментировали премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп.

The acts of violence against churches and hotels in Sri Lanka are truly appalling, and my deepest sympathies go out to all of those affected at this tragic time.



We must stand together to make sure that no one should ever have to practise their faith in fear.