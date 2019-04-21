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«Привнести какую-то изюминку». В агрогородке Александрия появилась игровая площадка с качелями и тренажерами
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Большой трудовой марафон объединил белорусов в эти выходные. Горожане приводили в порядок собственные дворы, городские парки и скверы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
А в агрогородке Александрия появилась благоустроенная игровая площадка. Вопрос о занятости и досуге детей здесь остро не стоит.
В деревне есть свой футбольный клуб, бассейн. А вот такой территории для игр не было.
Александра Гальковская, жительница агрогородка Александрия:
Андрей Кузьменко, директор ОАО «Александрийское»:
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«Привнести какую-то изюминку». В агрогородке Александрия появилась игровая площадка с качелями и тренажерами
Новости Беларуси. Большой трудовой марафон объединил белорусов в эти выходные. Горожане приводили в порядок собственные дворы, городские парки и скверы, сообщили...
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