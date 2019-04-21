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«Привнести какую-то изюминку». В агрогородке Александрия появилась игровая площадка с качелями и тренажерами

22.04.2019 11:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Большой трудовой марафон объединил белорусов в эти выходные. Горожане приводили в порядок собственные дворы, городские парки и скверы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Привнести какую-то изюминку». В агрогородке Александрия появилась игровая площадка с качелями и тренажерами

А в агрогородке Александрия появилась благоустроенная игровая площадка. Вопрос о занятости и досуге детей здесь остро не стоит.

«Привнести какую-то изюминку». В агрогородке Александрия появилась игровая площадка с качелями и тренажерами

В деревне есть свой футбольный клуб, бассейн. А вот такой территории для игр не было.

«Привнести какую-то изюминку». В агрогородке Александрия появилась игровая площадка с качелями и тренажерами

Александра Гальковская, жительница агрогородка Александрия:
Я очень рада, что у нас появилась эта площадка. Ведь в городе у каждого такие есть, а у нас в деревне нечасто такую встретишь. Здесь и горки, и качели, и тренажеры, тут постоянно много детей.

«Привнести какую-то изюминку». В агрогородке Александрия появилась игровая площадка с качелями и тренажерами

Андрей Кузьменко, директор ОАО «Александрийское»:
В Год малой родины навести порядок, навести какое-то благоустройство, привнести какую-то изюминку на своей территории – это, считаю, что благо.


 
 
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Новости Беларуси. Большой трудовой марафон объединил белорусов в эти выходные. Горожане приводили в порядок собственные дворы, городские парки и скверы, сообщили...
 
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