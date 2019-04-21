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«Безопасный кроссворд». Школьница из Червенского района стала победителем областного конкурса «Дети. Вода. Безопасность»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Школьница из агрогородка Турец Червенского района в числе победителей областного смотра-конкурса детского творчества на тему «Дети. Вода. Безопасность», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Девочка участвовала в номинации «Ребус» и вместе с классным руководителем создала интересный кроссворд. В него вошли различные загадки и рисунки по теме безопасности.
Ксения Куколева, ученица учебно-педагогического комплекса Турецкого детского сада – базовая школа:
Татьяна Южик, учитель учебно-педагогического комплекса Турецкого детского сада – базовая школа:
Дети проявляют свое творчество, свою инициативу.
Местная школа участвует в конкурсе не первый раз. Два года назад ее ученики получили призовое место в номинации «Стихи».
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«Безопасный кроссворд». Школьница из Червенского района стала победителем областного конкурса «Дети. Вода. Безопасность»
Новости Беларуси. Школьница из агрогородка Турец Червенского района в числе победителей областного смотра-конкурса детского творчества на тему «Дети. Вода....
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