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«Безопасный кроссворд». Школьница из Червенского района стала победителем областного конкурса «Дети. Вода. Безопасность»

22.04.2019 22:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Школьница из агрогородка Турец Червенского района в числе победителей областного смотра-конкурса детского творчества на тему «Дети. Вода. Безопасность», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Девочка участвовала в номинации «Ребус» и вместе с классным руководителем создала интересный кроссворд. В него вошли различные загадки и рисунки по теме безопасности.

«Безопасный кроссворд». Школьница из Червенского района стала победителем областного конкурса «Дети. Вода. Безопасность»

«Безопасный кроссворд». Школьница из Червенского района стала победителем областного конкурса «Дети. Вода. Безопасность»

Ксения Куколева, ученица учебно-педагогического комплекса Турецкого детского сада – базовая школа:
Надо сообщать всем, куда ты идешь, куда плаваешь. И не ходить никуда в незнакомых местах и не плавать там.

«Безопасный кроссворд». Школьница из Червенского района стала победителем областного конкурса «Дети. Вода. Безопасность»

Татьяна Южик, учитель учебно-педагогического комплекса Турецкого детского сада – базовая школа:
Пока Ксюша готовила этот кроссворд, она очень много прочитала, узнала. Она подобрала загадки, которые были бы интересны и ей, и другим детям.

Дети проявляют свое творчество, свою инициативу.

Местная школа участвует в конкурсе не первый раз. Два года назад ее ученики получили призовое место в номинации «Стихи».

«Безопасный кроссворд». Школьница из Червенского района стала победителем областного конкурса «Дети. Вода. Безопасность»

«Безопасный кроссворд». Школьница из Червенского района стала победителем областного конкурса «Дети. Вода. Безопасность»

«Безопасный кроссворд». Школьница из Червенского района стала победителем областного конкурса «Дети. Вода. Безопасность»
 
 
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Новости Беларуси. Школьница из агрогородка Турец Червенского района в числе победителей областного смотра-конкурса детского творчества на тему «Дети. Вода....
 
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