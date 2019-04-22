Уважаемая редакция!

От всей души хочу поблагодарить весь медицинский и обслуживающий персонал кардиологического отделения УЗ «Смолевичская центральная районная больница» за доброе, внимательное, чуткое отношение к пациентам.

Находясь здесь на лечении, пациенты уверены в том, что смогут получить не только квалифицированную помощь, но почувствовать трепетное и заботливое отношение к себе. Спасибо этим людям! Здоровья им, счастья и успехов в их непростом, но таком важном деле, как забота о людском здоровье.

С уважением, Валентина Иосифовна ЗНАК, г.Смолевичи.