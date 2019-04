Источник материала: Tut.by

МИД Беларуси в своем twitter-аккаунте пригласил Илона Маска в Минск для тестирования сервиса автономного такси — Robotaxi.

. @elonmusk you’re officially welcome to start testing your Robotaxis system in #Minsk , #Belarus https://t.co/eDyXOOEFaC