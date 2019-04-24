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Беларусь будет готовить китайских медиков, а Китай поможет с производством медоборудования

24.04.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Представители Беларуси и Китая в Пекине подписали договоренности о развитии сотрудничества в медицинской сфере, передает корреспондент БЕЛТА.

Беларусь будет готовить китайских медиков, а Китай поможет с производством медоборудования

В частности, подписано соглашение между Белорусским государственным медицинским университетом и международным образовательным альянсом «Ассоциация западного и восточного образования» о привлечении китайских граждан на учебу в Беларусь. «Оно позволит работать в этом направлении достаточно ритмично и планово. Интерес к нашим учреждениям образования колоссальный, в первую очередь к Белорусскому государственному медицинскому университету. Рассматриваются и другие площадки — Витебский и Гродненский медуниверситеты, — рассказал журналистам министр здравоохранения Валерий Малашко. — Сегодня мы не говорим о цифрах, мы здесь прокладываем дорогу. Я не сомневаюсь, что мы получим значительный интерес со стороны китайских студентов».

«Компания, с которой мы подписывали соглашение об образовательных услугах, заинтересована в том, чтобы развивать и иные формы сотрудничества, вплоть до открытия китайских институтов на территории Беларуси, но это далекая перспектива», — отметил министр.

По его словам, Беларусь и Китай также активно сотрудничают в сфере традиционной китайской медицины, открыты соответствующие центры. «Конечно, нам интересен и опыт фармацевтики. Развивая собственную фармацевтическую базу, мы опираемся и на китайское сырье. Вместе с тем мы говорим сегодня не только о китайском сырье, но видим, что тоже можем многое дать фармпромышленности Китая, в частности растительное сырье. Сегодня его они приобретают в Америке», — рассказал Валерий Малашко.

Кроме того, в Пекине подписаны меморандумы РУП «Медтехноцентр» по вопросу создания совместных производств в Беларуси медоборудования с компанией Biolight Co., Ltd (г.Чжухай) (системы мониторинга пациента) и компанией Medeco Industry Co., Ltd. (г.Шанхай) (операционные лампы, медицинская мебель, рентгеновские аппараты, мониторы пациента, автоклавы). «То количество коррупционных скандалов, которые в последнее время вокруг этой темы (закупки медоборудования. — Прим. БЕЛТА) были, говорит о том, что мы должны искать альтернативные пути приобретения медтехники в Беларуси. Как вариант мы рассматриваем прямые договора с производителями, и в этой части нам многое уже удалось. Локализация производства целого ряда медоборудования на наших предприятиях позволит своевременно и за оптимальную цену приобретать качественное оборудование», — уверен министр.

Источник: БелТА
Фото Андрея Покумейко

 
 
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Представители Беларуси и Китая в Пекине подписали договоренности о развитии сотрудничества в медицинской сфере, передает корреспондент БЕЛТА. В частности,...
 
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