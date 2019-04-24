Игорь Марзалюк станет ведущим нового шоу на СТВ

— Его реакция стала настоящим интернет-мемом. В том, что это не постановочные кадры, скоро смогут убедиться зрители нашего канала, — рассказала журналист СТВ Ольга Коршун. — Мы решили использовать харизму и неравнодушие депутата и пригласили его в качестве ведущего нашего нового проекта. Премьера уже совсем скоро. В центре внимания — самые острые политические и экономические темы, так что без эмоций точно не обойдемся.









Игорь Марзалюк





БелаПАН Марзалюк сообщил, что это будет ток-шоу, в основе которого лежит концепция «белорусского мира». В комментарииМарзалюк сообщил, что это будет ток-шоу, в основе которого лежит концепция «белорусского мира».





«Мы будем показывать белорусский мир, проговаривать смыслы нашей великой белорусской традиции от прошлого до современности. Показывать Беларусь такой, какой она есть, многогранной, талантливой и разнообразной. Белорусское сердце и IT-технологии, белорусское сердце и точки роста, белорусское сердце и наша модель экономики, основанная на справедливости. Белорусская идентичность и ее место в европейской идентичности», — рассказал политик.









Съемки происходили в Мирском замке.





Первый выпуск программы предположительно выйдет в четверг, 25 апреля, в 20:30.