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Игорь Марзалюк станет ведущим нового шоу на СТВ
Источник материала: Партизан
Депутат и историк Игорь Марзалюк станет ведущим нового телешоу на СТВ. Канал решил использовать харизму Марзалюка, чья эмоциональная реакция на выступление Александра Лукашенко стала хитом в интернете. Об этом сообщает
— Его реакция стала настоящим интернет-мемом. В том, что это не постановочные кадры, скоро смогут убедиться зрители нашего канала, — рассказала журналист СТВ Ольга Коршун. — Мы решили использовать харизму и неравнодушие депутата и пригласили его в качестве ведущего нашего нового проекта. Премьера уже совсем скоро. В центре внимания — самые острые политические и экономические темы, так что без эмоций точно не обойдемся.
Игорь Марзалюк
В комментарии
«Мы будем показывать белорусский мир, проговаривать смыслы нашей великой белорусской традиции от прошлого до современности. Показывать Беларусь такой, какой она есть, многогранной, талантливой и разнообразной. Белорусское сердце и IT-технологии, белорусское сердце и точки роста, белорусское сердце и наша модель экономики, основанная на справедливости. Белорусская идентичность и ее место в европейской идентичности», — рассказал политик.
Съемки происходили в Мирском замке.
Первый выпуск программы предположительно выйдет в четверг, 25 апреля, в 20:30.
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Депутат и историк Игорь Марзалюк станет ведущим нового телешоу на СТВ. Канал решил использовать харизму Марзалюка, чья эмоциональная реакция на выступление...
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