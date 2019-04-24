ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Игорь Марзалюк станет ведущим нового шоу на СТВ

24.04.2019 21:17 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Депутат и историк Игорь Марзалюк станет ведущим нового телешоу на СТВ. Канал решил использовать харизму Марзалюка, чья эмоциональная реакция на выступление Александра Лукашенко стала хитом в интернете. Об этом сообщает телеканал.

— Его реакция стала настоящим интернет-мемом. В том, что это не постановочные кадры, скоро смогут убедиться зрители нашего канала, — рассказала журналист СТВ Ольга Коршун. — Мы решили использовать харизму и неравнодушие депутата и пригласили его в качестве ведущего нашего нового проекта. Премьера уже совсем скоро. В центре внимания — самые острые политические и экономические темы, так что без эмоций точно не обойдемся.


Игорь Марзалюк

В комментарии БелаПАН Марзалюк сообщил, что это будет ток-шоу, в основе которого лежит концепция «белорусского мира».

«Мы будем показывать белорусский мир, проговаривать смыслы нашей великой белорусской традиции от прошлого до современности. Показывать Беларусь такой, какой она есть, многогранной, талантливой и разнообразной. Белорусское сердце и IT-технологии, белорусское сердце и точки роста, белорусское сердце и наша модель экономики, основанная на справедливости. Белорусская идентичность и ее место в европейской идентичности», — рассказал политик.


Съемки происходили в Мирском замке.

Первый выпуск программы предположительно выйдет в четверг, 25 апреля, в 20:30.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Депутат и историк Игорь Марзалюк станет ведущим нового телешоу на СТВ. Канал решил использовать харизму Марзалюка, чья эмоциональная реакция на выступление...
 
Новости дня
Новости разные
 
Административное дело в отношении Федынича прекращено
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
25.04.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • женские перчатки вязаные Butik.ru вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика