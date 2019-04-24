Знакомьтесь: волковычанка Анна Радивановская – претендентка на титул «Мисс БНТУ»

Источник материала: Новости Волковыска

25 апреля в столичном Cotton Hall состоится финал конкурса «Мисс БНТУ».

Из десяти претенденток строгое жюри выберет самую красивую девушку вуза.

Отбор проходил в два этапа. Первый – голосование, второй – кастинг, и вот сейчас – финал, куда вышла наша землячка.

Завтра в 18 часов можно будет онлайн поболеть за Анну, а пока – небольшое знакомство с претенденткой от times.bntu.by .

— Давай кратенько о себе.

— Радивановская Анна Юрьевна, учусь на четвёртом курсе ФТК. Родом из Волковыска. Помимо подготовки к «Мисс» репетирую с факультетом танец на «Весну БНТУ». Танцевала в прошлом году и в этом тоже буду. «Весне» сейчас уделяю больше внимания, потому что она пройдёт раньше. Но и про «Мисс» я тоже не забываю (смеётся).

Как уже можно было понять: больше всего увлекаюсь танцами. Раньше занималась баскетболом и лёгкой атлетикой. Сейчас периодически посещаю спортзал.

Ещё я раньше петь хотела, но с этим у меня не сложилось. Так что сейчас пою только в душе (смеётся). В «Весне» хотела участвовать ещё с первого курса, но тогда что-то не задалось. Вообще я очень активный человек и для меня движение — это жизнь, я не люблю сидеть на месте. Поэтому и стараюсь участвовать в разных мероприятиях.

— Кроме танцев и спорта уделяешь чему-нибудь время?

— Иногда участвую в конференциях, пишу статьи. В основном пишу по своей специальности «Мосты и тоннели». Как строить, проектировать мосты и всё в этом духе.

— Почему именно ФТК?

— Для меня математика всегда была как-то и ближе и поэтому я не рассматривала гуманитарные направления. Изначально я планировала идти на СФ, но побоялась, что не пройду по баллам, а на платное идти не хотелось. После СФ я стала перед выбором: ФЭС или ФТК.

Моя подруга уже сейчас работает преподавателем на кафедре и на то время постоянно подбивала меня поступать на ФТК, расхваливала факультет и так далее (смеётся). Я с выбором не ошиблась, у нас классные преподаватели и мне нравится всё, что происходит. Но, возможно, я буду работать не в той сфере, в которой я сейчас учусь. Но сказать где — я не могу, потому сама ещё не знаю (смеётся). А вообще было бы очень хорошо выйти замуж! (смеётся) Удачно выйти замуж — это самое главное, мне кажется.





— Благо в БНТУ есть из чего выбирать. Расскажи немного о распорядке своего дня.

— Я не люблю много спать, поэтому встаю где-то в 8-9 часов.

— (недоумение)

— Не смотри так на меня (смеётся). Мне кажется, что если я буду много спать, то всю жизнь так просплю. Вот и встаю рано. Примерно через день занимаюсь спортом. Сейчас уже теплеть начинает, поэтому скоро начну бегать.

Сейчас я ещё на кафедре работаю, черчу там мосты и тоннели. Потом надо ещё на репетицию танца сходить, потому что она сейчас у нас и утром, и вечером. Затем учёба, потом снова чертить, потом танцы, потом снова учёба, но уже в общежитии, ну и ложусь спать где-то в 2-3 часа. На выходных обычно встречаюсь с друзьями или провожу время со своим молодым человеком.

— Расскажи про работу на кафедре.

— Я только недавно начала там работать, буквально с этого семестра. Нагрузка на кафедре очень высокая и поэтому мне предложили поработать у них. Я в основном занимаюсь 3D-моделями мостов. Мне присылают параметры моста, и уже по этим данным я его проектирую.

— Давай немного о конкурсе. Почему, что да как?

— Я уже не первый год пробую свои силы в конкурсе. Пробовала на первом курсе и третьем. На первом курсе было страшновато из-за неопытности, девочки все постарше были и чувствовала я себя неуверенно. Поэтому, наверное, и не прошла. А на третьем курсе… На третьем курсе я была чуть толще, чем сейчас (смеётся). Поэтому хорошо, что не прошла тогда (смеётся).

Катализатором моего участия был мой парень. Потом подключились родители с друзьями. Посидела я, подумала и решила: почему бы и нет. Было немного страшно из-за того, что в прошлые года я не проходила. Но в этом вот прошла, как видишь (смеётся).

— Как для тебя кастинг прошёл?

— Всё прошло очень быстро и легко. Задавали вопросы интеллектуальные и элементарные по типу «зачем ты сюда пришла» и так далее. Думала, что попросят показать какой-нибудь номер, но не спросили. Тем не менее, я всё равно прошла.





— Подготовка к конкурсу сильно тебя нагружает?

— С визиткой есть некоторые сложности сейчас (смеётся). Смотрю разные видео в интернете, визитки прошлых лет и так далее. Но всё равно идёт туговато (иронично унывает). Что-нибудь придумаю, но позже (смеётся). Про творческий не буду ничего говорить, но идея уже есть и она постепенно реализуется. Моя головная боль — визитка. И времени всё-таки иногда не хватает, потому что «Весна» и других дел куча.

— Перейдём к досугу, начнём с книг.

— Сказать честно, я не большой фанат чтения. Если читаю, то в основном про психологию и людей. «Важные годы» Мэг Джей из этой области мне очень понравилась.

— У тебя есть любимое блюдо?

— Ой, это будет, наверное, картошечка жареная с молоком! (смеётся) Для меня это просто произведение искусства. Готовить, кстати, тоже люблю, но не всегда получается выделить на это время. Хочется, например, лазанью сделать, а времени нет (снова иронично унывает).

— Хорошо. Обсудим фильмы с сериалами.

— Я больше по сериалам. Люблю турецкие (смеётся).

— Турецкие?

— Даа. «Чёрная любовь», «Чёрно-белая любовь».

— Это абсолютно два разных сериала, ничем не связанные между собой?

— Да (смеётся). Вот эти два самые классные. Из западных мне нравятся «Отбросы», «Милые обманщицы» и прочие девичьи сериальчики.

Из фильмов мне хорошо запомнился “Век Адалин”, даже не знаю почему, но сюжет там интересный. Вообще я ужастики больше люблю.

— Расскажи о своих музыкальных вкусах.

— Ой, вообще разную музыку слушаю. В последнее время это Ariana Grande, очень нравится как она поёт. Вообще у меня в голове сейчас постоянно песня HammAli & Navai — Ноты. Не знаю почему, но я не могу от неё избавиться.





— А путешествия любишь?

— Конечно. В прошлом году была в Турции с парнем и мне очень понравились эти горы, море… Красота неописуемая! Много раз была в Болгарии. Там тусовочки такие нормальные (смеётся). Мы с девчонками, когда ездили в последний раз, после этого всего неделю отходили (смеётся). Но здесь такие истории я не смогу рассказать (смеётся).

А ещё я мечтаю попасть в Нью-Йорк и хочу жить возле моря (улыбается). Всё ещё впереди!

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