ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Умер один из самых титулованных баскетболистов в истории НБА

26.04.2019 12:13 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В возрасте 79 лет от болезни Паркинсона умер один из самых титулованных игроков в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) ​Джон Гавличек, сообщает РБК со ссылкой на The Boston Globe.

Гавличек начал выступать в НБА в 1962 году и всю карьеру до 1978 года провел в «Бостон Селтикс». За это время он стал восьмикратным победителем турнира, четыре раза входил в первую символическую сборную сезона и 13 раз приглашался на Матч звезд.

После окончания карьеры игрока в 1978 году «Бостон» вывел его игровой номер — 17-й — из обращения. В 1982 году Хавличек вошел в Зал славы баскетбола, а в 1996 году был назван в числе 50 величайших игроков в истории НБА.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В возрасте 79 лет от болезни Паркинсона умер один из самых титулованных игроков в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джон Гавличек.
 
Новости дня
Новости разные
 
Проверка перед стартом: в Минске готовятся к Европейским играм
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика