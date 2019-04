Умер один из самых титулованных баскетболистов в истории НБА

Источник материала: Tut.by

В возрасте 79 лет от болезни Паркинсона умер один из самых титулованных игроков в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) ​Джон Гавличек, сообщает РБК со ссылкой на The Boston Globe .

Гавличек начал выступать в НБА в 1962 году и всю карьеру до 1978 года провел в «Бостон Селтикс». За это время он стал восьмикратным победителем турнира, четыре раза входил в первую символическую сборную сезона и 13 раз приглашался на Матч звезд.

После окончания карьеры игрока в 1978 году «Бостон» вывел его игровой номер — 17-й — из обращения. В 1982 году Хавличек вошел в Зал славы баскетбола, а в 1996 году был назван в числе 50 величайших игроков в истории НБА.

It is with great sadness we have learned that Celtics Legend and Hall of Famer John Havlicek has passed away peacefully today at the age of 79. He will be dearly missed by his Celtics family.