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Амбициозные планы. Витебская область одной из первых завершила сев яровых зерновых
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Северный регион одним из первых в стране завершил сев яровых зерновых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Работы в полях продолжаются. Как и конкурс на лучшего работника посевной кампании. В Витебской области он проходит впервые, а имена победителей назовут уже в мае. Получат лидеры и ощутимую финансовую поддержку. Но это позже, а сейчас на полях важны сплоченность и нацеленность на общий результат.
По 80 гектаров в сутки. И почти 1,5 тысячи с начала посевной. Энергонасыщенный трактор, инновационная сеялка и хозяйский подход Сергея Игнатьева.
Сергей Игнатьев, механизатор Витебской интеграционной структуры:
Сергей Игнатьев в числе тех, кто сражается за звание лидера посевной на севере страны. И таких не менее 200. В Витебской области впервые объявили подобный конкурс трактористов во время посевной.
Погода в 2019 году позволила витебским аграриям включиться в посевную едва ли не одновременно с южными регионами. Север Беларуси даже вышел в лидеры по темпам ярового сева. Во многом благодаря интеграционным структурам, которые расширяют свои границы и возможности.
Николай Гидранович, начальник отдела растениеводства и механизации интеграционной структуры:
Яровые зерновые Витебская область уже отсеяла. В самом разгаре – лен, рапс и кукуруза. Ежедневно аграрии северного региона справляются с 10-12 тысячами гектаров.
Борис Ефремов, заместитель председателя Витебского облисполкома:
Всего же предстоит обработать и засеять свыше 400 тысяч гектаров – больше прошлогоднего. А значит, и машинный парк к уборке нужно обновить – в планах купить около 300 комбайнов.
Анастасия Аласания, СТВ:
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Новости Беларуси. Северный регион одним из первых в стране завершил сев яровых зерновых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Работы в полях продолжаются....
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