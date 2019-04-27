Гигантский трубопровод советских времен заполнен грязной нефтью: Что произошло с «Дружбой»?

Bloomberg (перевод – inosmi.ru ). Обе ветки нефтепровода «Дружба» были перекрыты из-за наличия в нефти загрязнений, поскольку переработка нефти такого качества может негативно повлиять на работу нефтеперерабатывающих заводов, пишет(перевод –).





Что представляет собой нефтепровод «Дружба»?





«Дружба» — это гигантская трубопроводная система советских времен, первоначально предназначавшаяся для транспортировки нефти из СССР в братские социалистические страны Восточной Европы. Трубопровод берет начало в Республике Татарстан, в городе Альметьевске, который был основан в 1953 году как нефтеперерабатывающий центр для гигантского Ромашкинского нефтяного месторождения, бывшего в те времена оплотом советской нефтяной промышленности. Сейчас он также представляет собой крупный трубопроводный узел, участок соединения трубопроводов идущих из Волго-Уральского региона, Западной Сибири и Каспийского моря.





По нефтепроводу «Дружба» нефть транспортируется на запад — в белорусский город Мозырь, где он разделяется на две ветки. Одна из них идет дальше на запад через Польшу в Германию. По ней нефть поступает на нефтеперерабатывающие заводы — в Плоцк и Гданьск в Польше, а также в Шведт и Лойна в Германии. Южная ветка проходит по Украине до Ужгорода на границе со Словацкой Республикой, где снова делится на две ветки. По одной ветке нефть поставляется на НПЗ в венгерском городе Сазхаломбатта, расположенном недалеко от Будапешта. По другой ветке нефть транспортируется на нефтеперерабатывающие заводы Словакии и Чехии. Общая протяженность нефтепровода со всеми все ответвлениями составляет около 5500 километров.





Строительство трубопроводной системы началось в 1960 году, а в октябре 1964 года магистраль была введена в эксплуатацию. В 1968 году было завершено строительство участка нефтепровода, проходящего от российского города Унеча через Беларусь до экспортного терминала в латвийском городе Вентспилс на Балтийском море. Но в 2002 году этот участок был закрыт, поскольку Россия прекратила экспорт нефти через Латвию после строительства собственного балтийского экспортного терминала в Приморске. В марте 2012 года была введена в эксплуатацию новая ветка, проложенная в обход Беларуси от Унечи до второго российского балтийского экспортного терминала в Усть-Луге.





Значение нефтепровода «Дружба»





По данным Международной ассоциации транспортировщиков нефти, мощность нефтепровода «Дружба» составляет от 1,2 до 1,4 миллиона баррелей нефти в сутки и может быть увеличена до двух миллионов баррелей в сутки. Он является жизненно важным средством поставок нефти на нефтеперерабатывающие заводы, расположенные вдоль его маршрута в Польше, Германии, Венгрии, Словакии и Чехии. В 2018 году по нефтепроводу «Дружба» осуществлялась прокачка российской нефти в эти пять стран в объеме около одного миллиона баррелей в сутки, и дополнительно в Усть-Лугу для экспорта морским путем поступало 500 тысяч баррелей в сутки.





Хотя большинство НПЗ, расположенных на нефтепроводе, могут получать, по крайней мере, часть необходимой им нефти другим способами, на долю нефтепровода «Дружба» приходится большая часть поставок необходимого им сырья. К тому же, большинство этих заводов были построены специально для переработки российской сырой нефти марки «Юралс», поставляемой по этому нефтепроводу.









Загрязнение





Европейские нефтеперерабатывающие заводы прекратили прием прокачиваемой из России нефти марки «Юралс» после того, как было установлено, что по нефтепроводу «Дружба» поступает сырье с содержанием хлорорганических соединений, намного превышающим предельно допустимые значения. При переработке сырья эти соединения превращаются в соляную кислоту, из-за которой оборудование может выйти из строя.





По словам источника, знакомого с ситуацией, этот вопрос был впервые поднят Беларусью на прошлой неделе. Проблема с загрязнением нефти негативно сказалась и на поставках из российского порта Усть-Луга.





Никаких признаков прекращения поставок из Новороссийска или Приморска, где расположены два других российских экспортных терминала, не наблюдается. Это говорит о том, что источник загрязнения может находиться не на российских нефтяных месторождениях, а на каком-то участке трубопровода.





Органических хлоридов, как правило, в сырой нефти нет, но они используются для растворения парафина и при очистке оборудования на производственных участках, трубопроводов или резервуаров. Незадолго до того, как было обнаружено загрязнение нефти, компания «Транснефть», российский оператор нефтепроводов, завершила плановые ремонтные работы на участках своей сети.











