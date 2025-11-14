Финансовые риски бизнеса: полное руководство по выживанию и развитию в эпоху неопределенности

Источник материала: ProBusiness

Что общего между сгоревшим складом без страховки, топ-менеджером, который запускает рискованный проект «по приколу», и бухгалтером, чей почтовый ящик стал орудием мошенников? Все это — финансовые риски, которые можно было предвидеть и минимизировать. Нина Сороговец, академический директор бизнес-школы «21 Век — Консалт», директор логистической компании ООО «Рамонак Карго», на встрече Клуба Про бизнес , рассказала о том, как обезопасить свою компанию от финансовых рисков.

Нина Сороговец

Академический директор бизнес-школы «21 Век — Консалт»

Фундамент финансовой устойчивости: без чего все стратегии бесполезны

— Прежде чем бороться с рисками, нужно выстроить систему, которая сделает компанию устойчивой. Вот основные важные моменты, которые стоит учесть:

Наличие управленческого учета. Когда-то известный инвестор сказал, что не будет инвестировать в компании, в которых нет управленческого учета. Разница между бухгалтерским и управленческим балансом колоссальна. Первый нужен для государства и компании, а второй — необходим собственнику, чтобы видеть реальное положение дел. Ключевые финансовые коэффициенты — диагностика «здоровья». Финансовые коэффициенты — это «температура» компании, которая позволяет увидеть проблемы до того, как они станут критическими.



Вот нужные нам коэффициенты и их значение для бизнеса: Ликвидности: способность быстро погашать свои обязательства и рассчитываться с кредиторами.

Финансовой устойчивости: коэффициент автономии, соотношение заемных и собственных средств. «Безопасным» уровнем считается 60% заемных к 40% собственным. Превышение этого порога резко повышает уязвимость бизнеса.

Рентабельности: это прибыльность бизнеса. Формула для расчета следующая — «Рентабельность собственного капитала = чистая прибыль / собственный капитал».

Оборачиваемости: скорость превращения активов в деньги. Формула для расчета — «Оборачиваемость оборотных средств = выручка / средняя величина оборотных средств». Финансовые резервы — «подушка безопасности».

Речь в данном случае идет не о бухгалтерских резервах, а о реальных деньгах: депозитах, металлических счетах, высоколиквидных ценных бумагах. Это запас вашей финансовой прочности на 3, 4, 5, 6 месяцев.





Инструменты и стратегии минимизации рисков: от диверсификации до страхования

Диверсификация: «Не класть все яйца в одну корзину». Виды диверсификации:

продуктовая: расширение ассортимента;

географическая: выход на новые рынки (Казахстан, Азербайджан, Узбекистан);

диверсификация клиентов и поставщиков: зависимость от одного крупного клиента;

диверсификация финансирования: использование разных инструментов (кредиты, лизинг).

Сценарный анализ и бюджетирование. Нужно строить 3−5 сценариев — от оптимистичного до пессимистичного. Это не гадание, а моделирование реакции компании на изменение ключевых факторов. Передача рисков: Страхование. Мы привыкли страховать в основном только транспорт и жизнь. Однако страховка имущества, особенно складов с большими запасами, — не роскошь, а необходимость.

4. Внутренний контроль и аудит.

Вот основные принципы этой стратегии минимизации рисков: Разделение полномочий: Критические функции не должны быть у одного человека. Многоуровневая авторизация платежей. Физический контроль над активами. Независимая ревизионная служба.

Имеется ряд практических инструментов для идентификации рисков:

Шаг 1. Проведите SWOT-анализ. Делать его нужно не реже раза в год.

Шаг 2. Внедрите систему мониторинга в реальном времени. Отчет о прибылях и убытках — это уже история. Управлять нужно по текущим данным. KPI для мониторинга: средний чек, выполнение дневного плана продаж, уровень дебиторской задолженности. Если в какой-то день средний чек упал в два раза — это сигнал для разбора сегодняшнего дня, а не через месяц.

Шаг 3. Управляйте денежными потоками (Total Cash Management). Концепция начинается с выбора банка-партнера и включает:

1. Управление товарными запасами (избыток — деньги заморожены, недостаток — теряем клиентов).

2. Сбор дебиторской задолженности (нормативы и план работы с проблемными долгами).

3. Повседневное управление деньгами.

4. Управление издержками.

5. Бюджетирование.

6. Управление деньгами в маркетинге.





Как выстроить финансовую стратегию

Финансовая стратегия — это долгосрочный план, который определяет, как распределять ресурсы, куда инвестировать и как обеспечивать стабильность.

Этапы формирования финансовой стратегии:

Анализ текущего состояния (выручка, прибыль, структура расходов). Постановка конкретных целей (например, увеличить выручку на 30%, снизить затраты на 15%). Определение источников доходов и управление затратами. Разработка инвестиционной стратегии (во что вкладывать: технологии, автоматизацию, команду). Планирование финансирования (собственные средства, кредиты). Создание дорожной карты — документа, который становится руководством к действию.





Управление рисками — это не функция, а культура. Сотрудники не должны бояться сообщать о проблемах. В международных компаниях риск-менеджер — это ключевая фигура, которая может заблокировать любое рискованное решение. У нас эта функция только начинает внедряться в бизнесе, и в перспективе будет полезна в каждой компании.