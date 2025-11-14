ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Финансовые риски бизнеса: полное руководство по выживанию и развитию в эпоху неопределенности

14.11.2025 08:01 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness


Что общего между сгоревшим складом без страховки, топ-менеджером, который запускает рискованный проект «по приколу», и бухгалтером, чей почтовый ящик стал орудием мошенников? Все это — финансовые риски, которые можно было предвидеть и минимизировать. Нина Сороговец, академический директор бизнес-школы «21 Век — Консалт», директор логистической компании ООО «Рамонак Карго», на встрече Клуба Про бизнес, рассказала о том, как обезопасить свою компанию от финансовых рисков.

Генеральный партнер Клуба Про бизнес — Группа компаний «ФИНТЕХИНВЕСТ»
Технологический партнер Клуба Про бизнес — МТС
Креативный партнер Клуба Про бизнес — Razman Production


Нина Сороговец
Академический директор бизнес-школы «21 Век — Консалт»

Фундамент финансовой устойчивости: без чего все стратегии бесполезны

— Прежде чем бороться с рисками, нужно выстроить систему, которая сделает компанию устойчивой. Вот основные важные моменты, которые стоит учесть:

  1. Наличие управленческого учета. Когда-то известный инвестор сказал, что не будет инвестировать в компании, в которых нет управленческого учета. Разница между бухгалтерским и управленческим балансом колоссальна. Первый нужен для государства и компании, а второй — необходим собственнику, чтобы видеть реальное положение дел.
  2. Ключевые финансовые коэффициенты — диагностика «здоровья». Финансовые коэффициенты — это «температура» компании, которая позволяет увидеть проблемы до того, как они станут критическими.

    Вот нужные нам коэффициенты и их значение для бизнеса:
  • Ликвидности: способность быстро погашать свои обязательства и рассчитываться с кредиторами.
  • Финансовой устойчивости: коэффициент автономии, соотношение заемных и собственных средств. «Безопасным» уровнем считается 60% заемных к 40% собственным. Превышение этого порога резко повышает уязвимость бизнеса.
  • Рентабельности: это прибыльность бизнеса. Формула для расчета следующая — «Рентабельность собственного капитала = чистая прибыль / собственный капитал».
  • Оборачиваемости: скорость превращения активов в деньги. Формула для расчета — «Оборачиваемость оборотных средств = выручка / средняя величина оборотных средств».
  1. Финансовые резервы — «подушка безопасности».

Речь в данном случае идет не о бухгалтерских резервах, а о реальных деньгах: депозитах, металлических счетах, высоколиквидных ценных бумагах. Это запас вашей финансовой прочности на 3, 4, 5, 6 месяцев.


Инструменты и стратегии минимизации рисков: от диверсификации до страхования

  1. Диверсификация: «Не класть все яйца в одну корзину». Виды диверсификации:
  • продуктовая: расширение ассортимента;
  • географическая: выход на новые рынки (Казахстан, Азербайджан, Узбекистан);
  • диверсификация клиентов и поставщиков: зависимость от одного крупного клиента;
  • диверсификация финансирования: использование разных инструментов (кредиты, лизинг).
  1. Сценарный анализ и бюджетирование. Нужно строить 3−5 сценариев — от оптимистичного до пессимистичного. Это не гадание, а моделирование реакции компании на изменение ключевых факторов.
  2. Передача рисков: Страхование. Мы привыкли страховать в основном только транспорт и жизнь. Однако страховка имущества, особенно складов с большими запасами, — не роскошь, а необходимость.

4. Внутренний контроль и аудит.

Вот основные принципы этой стратегии минимизации рисков:

  1. Разделение полномочий: Критические функции не должны быть у одного человека.
  2. Многоуровневая авторизация платежей.
  3. Физический контроль над активами.
  4. Независимая ревизионная служба.

Имеется ряд практических инструментов для идентификации рисков:

Шаг 1. Проведите SWOT-анализ. Делать его нужно не реже раза в год.

Шаг 2. Внедрите систему мониторинга в реальном времени. Отчет о прибылях и убытках — это уже история. Управлять нужно по текущим данным. KPI для мониторинга: средний чек, выполнение дневного плана продаж, уровень дебиторской задолженности. Если в какой-то день средний чек упал в два раза — это сигнал для разбора сегодняшнего дня, а не через месяц.

Шаг 3. Управляйте денежными потоками (Total Cash Management). Концепция начинается с выбора банка-партнера и включает:

1. Управление товарными запасами (избыток — деньги заморожены, недостаток — теряем клиентов).

2. Сбор дебиторской задолженности (нормативы и план работы с проблемными долгами).

3. Повседневное управление деньгами.

4. Управление издержками.

5. Бюджетирование.

6. Управление деньгами в маркетинге.


Как выстроить финансовую стратегию

Финансовая стратегия — это долгосрочный план, который определяет, как распределять ресурсы, куда инвестировать и как обеспечивать стабильность.

Этапы формирования финансовой стратегии:

  1. Анализ текущего состояния (выручка, прибыль, структура расходов).
  2. Постановка конкретных целей (например, увеличить выручку на 30%, снизить затраты на 15%).
  3. Определение источников доходов и управление затратами.
  4. Разработка инвестиционной стратегии (во что вкладывать: технологии, автоматизацию, команду).
  5. Планирование финансирования (собственные средства, кредиты).
  6. Создание дорожной карты — документа, который становится руководством к действию.


Управление рисками — это не функция, а культура. Сотрудники не должны бояться сообщать о проблемах. В международных компаниях риск-менеджер — это ключевая фигура, которая может заблокировать любое рискованное решение. У нас эта функция только начинает внедряться в бизнесе, и в перспективе будет полезна в каждой компании.

Смотрите также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Что общего между сгоревшим складом без страховки, топ-менеджером, который запускает рискованный проект «по приколу», и бухгалтером, чей почтовый ящик стал орудием...
 
Новости дня
Новости разные
 
Кто будет платить налог на сверхприбыль в Беларуси в 2026 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика