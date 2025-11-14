|
Финансовые риски бизнеса: полное руководство по выживанию и развитию в эпоху неопределенности
14.11.2025 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Что общего между сгоревшим складом без страховки, топ-менеджером, который запускает рискованный проект «по приколу», и бухгалтером, чей почтовый ящик стал орудием мошенников? Все это — финансовые риски, которые можно было предвидеть и минимизировать. Нина Сороговец, академический директор бизнес-школы «21 Век — Консалт», директор логистической компании ООО «Рамонак Карго», на встрече
Генеральный партнер Клуба Про бизнес —
Фундамент финансовой устойчивости: без чего все стратегии бесполезны
— Прежде чем бороться с рисками, нужно выстроить систему, которая сделает компанию устойчивой. Вот основные важные моменты, которые стоит учесть:
Речь в данном случае идет не о бухгалтерских резервах, а о реальных деньгах: депозитах, металлических счетах, высоколиквидных ценных бумагах. Это запас вашей финансовой прочности на 3, 4, 5, 6 месяцев.
Инструменты и стратегии минимизации рисков: от диверсификации до страхования
4. Внутренний контроль и аудит.
Имеется ряд практических инструментов для идентификации рисков:
Шаг 1. Проведите SWOT-анализ. Делать его нужно не реже раза в год.
Шаг 2. Внедрите систему мониторинга в реальном времени. Отчет о прибылях и убытках — это уже история. Управлять нужно по текущим данным. KPI для мониторинга: средний чек, выполнение дневного плана продаж, уровень дебиторской задолженности. Если в какой-то день средний чек упал в два раза — это сигнал для разбора сегодняшнего дня, а не через месяц.
Шаг 3. Управляйте денежными потоками (Total Cash Management). Концепция начинается с выбора банка-партнера и включает:
1. Управление товарными запасами (избыток — деньги заморожены, недостаток — теряем клиентов).
2. Сбор дебиторской задолженности (нормативы и план работы с проблемными долгами).
3. Повседневное управление деньгами.
4. Управление издержками.
5. Бюджетирование.
6. Управление деньгами в маркетинге.
Как выстроить финансовую стратегию
Финансовая стратегия — это долгосрочный план, который определяет, как распределять ресурсы, куда инвестировать и как обеспечивать стабильность.
Этапы формирования финансовой стратегии:
Управление рисками — это не функция, а культура. Сотрудники не должны бояться сообщать о проблемах. В международных компаниях риск-менеджер — это ключевая фигура, которая может заблокировать любое рискованное решение. У нас эта функция только начинает внедряться в бизнесе, и в перспективе будет полезна в каждой компании.
Смотрите также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Что общего между сгоревшим складом без страховки, топ-менеджером, который запускает рискованный проект «по приколу», и бухгалтером, чей почтовый ящик стал орудием...
|
Архив (Разное)