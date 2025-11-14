﻿ Проект первой геймификации Betera Pass получил награду престижной премии ADMA. 21.by
Проект первой геймификации Betera Pass получил награду престижной премии ADMA

14.11.2025 14:49 — Разное | ProBusiness  
В Минске наградили победителей и призеров престижной профессиональной премии в сфере маркетинга ADMA. Компания Betera — лидер индустрии беттинга и гемблинга — получила бронзу в номинации «Инновации в бизнесе, продукте или услугах» с проектом «Betera Pass: первая геймификация на продукте в сфере iGaming».

Запуск Betera Pass стал важным этапом для индустрии: это первая среди iGaming-операторов Беларуси полноформатная система постоянной геймификации, интегрированная прямо в продукт. Это достижение официально признано национальным рекордом и зафиксировано в Книге рекордов Беларуси.

Геймификация стала частью философии Betera и сместила фокус взаимодействия с пользователем. Теперь ставка — это не финальная точка, а этап путешествия, наполненного миссиями, достижениями, уровнями и персонализированным прогрессом. Благодаря Betera Pass компания показала, что инновации могут не только улучшать продукт, но и менять саму логику взаимодействия игрока с платформой, открывая новые форматы вовлеченности и удержания аудитории.

Награда престижной премии стала для нас подтверждением того, что усилия Betera по развитию индустрии действительно находят отклик и признание. Получить оценку от ADMA особенно ценно, ведь она отражает вклад всей команды в создание сильных, масштабных и инновационных проектов, которые меняют представление об iGaming и спортивных развлечениях в Беларуси.

Геймификация для нас — это часть ДНК бренда, и Betera Pass стал одним из самых ярких примеров того, как мы воплощаем эту философию в продукте. Мы давно работаем над тем, чтобы на платформе игрок чувствовал развитие, динамику и удовольствие от каждого шага.

Этот проект — больше, чем функциональность: это полноценная экосистема вовлеченности, первая подобная в iGaming Беларуси. Мы гордимся тем, что индустрия отметила нашу работу, и воспринимаем эту награду как стимул двигаться дальше, создавая новые форматы и возможности для пользователей, — комментирует Михаил Герасимович, заместитель директора Betera.

Премия ADMA проводится по инициативе Ассоциации коммуникационных и маркетинговых агентств с 2016 года по международным стандартам оценки эффективности маркетинга и определяет наиболее успешные бренды и агентства Беларуси, их стратегии и реализованные проекты на локальном или зарубежных рынках.

Ежегодно Betera становится призером ADMA с проектами разных направлений. В 2024 году жюри премии дважды отметило масштабный запуск «Футбол и лето — вместе с Betera!»: компания получила золото в номинациях «Из онлайна в офлайн» и «Букмекерские компании, беттинг».

Сегодня Betera — это онлайн-казино и букмекерская компания Беларуси с более чем 30-летним опытом. На платформе бренда доступны более 7 000 игр от 85 всемирно известных провайдеров, что является наивысшим показателем на рынке Беларуси, а также свыше 50 дисциплин для ставок на спорт.
 

 
Теги: Минск
 
 
