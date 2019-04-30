Студентов ждут на II Европейских играх

Источник материала: Пинский Вестник

Но вначале будущим волонтерам предстоит сдать сессию, развить коммуникационные навыки, улучшить свой английский и узнать, как оказать первую медицинскую помощь.





Остается менее двух месяцев до начала II Европейских игр в Минске . К ним готовится и многочисленный корпус добровольных помощников организаторов. Из восьми тысяч отобранных на конкурсной основе волонтеров - более двухсот студентов Полесского госуниверситета.

Набор добровольцев уже завершился. На одно место претендовало по три человека, а предложения поступили из 106 стран, и не только от студентов. Так что нашему вузу повезло получить такое достойное представительство на Играх.



Теперь начинается обучение волонтеров. Ведь они получат назначения на спортивные объекты, работу в сервисе, фан-зонах, предстоит встречать гостей на границе... На базе волонтерского центра ПолесГУ представители Дирекции игр провели общий тренинг. Особое внимание вопросам безопасности, соблюдению Кодекса волонтеров, командному взаимодействию. Студентам нужно было еще и официально оформить предстоящую деятельность, подписав соответствующее соглашение. Такое направление подготовки к континентальному спортивному форуму в столице Беларуси осуществляет управление по работе с волонтерами фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года».



Вячеслав ИЛЬЕНКОВ