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Елена Омелюсик: «Люблю свободу, которую ощущаю на велосипеде»

12.05.2019 22:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя спорта» Елена Омелюсик, чемпионка мира по велоспорту.

12 мая в столице состоялись международные соревнования «Гран-при Минска» по велосипедному спорту. По сути, это тестовые заезды ко II Европейским играм, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

О велогонках в Минске: «Круг придумали очень классный, динамичный»

Вы проехали по трассе будущих Европейских игр, какие впечатления?

Елена Омелюсик: «Люблю свободу, которую ощущаю на велосипеде»

Елена Омелюсик, чемпионка мира по велоспорту:
Сегодня мне удалось проехаться по трассе. Конечно, круг придумали очень классный, динамичный, очень техничный, много поворотов. Казалось бы, в Минске у нас равнина, но на самом деле это не так, каждую маленькую горочку ты чувствуешь в ногах, в мышцах. А еще самая классная горка, которая мне понравилась, это горка с брусчаткой. Она, конечно, внесет в гонку свои коррективы, и будет очень интересно.

Вы ехали не в качестве участника, а для чего и каким образом?

Елена Омелюсик:
Я не могла участвовать в этих соревнованиях, так как это тестовая гонка для мужских команд, здесь собрались европейские команды и национальные. А для женщин такой гонки нет. Но поскольку трассу перекрыли уже с 9 утра, мне удалось прокатиться несколько кругов. Нужно было изучить повороты, подумать о том, какие колеса и покрышки я буду использовать, посмотреть все маленькие нюансы. Я очень рада, что мне удалось попробовать этот круг, потому что перед Европейскими играми такой возможности не будет, а на играх надо будет знать этот круг с закрытыми глазами. Как говорится, меня ночью разбудят, и я должна поехать вслепую.

Когда по трассе едет любитель, он может полюбоваться красотами. Но ведь профессионалу ничего этого не видно?

Елена Омелюсик: «Люблю свободу, которую ощущаю на велосипеде»

Елена Омелюсик:
Сегодня я ехала на кругах и подумала: «Вау, как красиво!» Такой красивый круг, столько зданий, какие-то места, где я никогда даже не бывала в Минске, а сегодня мне удалось это рассмотреть. Но во время гонки такой возможности не будет. Иногда ты едешь гонки и не видишь, что там было, какие достопримечательности.

У меня был случай: мы ехали гонку в Риме и проезжали мимо Колизея, и после гонки я задумалась: «Странно, я даже как-то не успела увидеть этот Колизей». И только потом на фотографиях я видела, что ехала мимо него. Так и в Минске будет, во время гонки ты не видишь всех красот.

Это скорее для зрителей и для телекартинки?

Елена Омелюсик:
Да.

А зрители вдоль трассы вообще помогают или всё это наоборот мешает сосредоточиться? А есть ведь еще очень активные зрители, которые лезут под колеса?

Елена Омелюсик:
Вообще, я думаю, что здравомыслящий фанат не будет выскакивать перед колесами, потому что это опасно для жизни. А вообще сегодня я прокатилась по трассе, и я так рада. У нас люди были по всему кругу, еще даже гонка не началась, а уже было столько людей, которые радовались, просили сфотографироваться, снимали на видео, болели даже за меня, несмотря на то что я не ехала гонку. Очень здорово! И эта атмосфера помогает, дает стимул, мотивацию быть еще лучше.

О I Европейских играх: «Эта победа очень много значит для меня»

Алена, вы стали чемпионкой I Европейских игр. Эти эмоции еще помните?

Елена Омелюсик:
Конечно, да. Эти эмоции незабываемы, эта победа очень много значит для меня.

«Как организовано «Гран-при Минска» – это что-то невероятное!»

Говорят, что II Европейские игры в Минске станут особенными. Вы так считаете?

Елена Омелюсик: «Люблю свободу, которую ощущаю на велосипеде»

Елена Омелюсик:
Да, я согласна, что игры станут особенными. Я считаю, что это будут игры на таком уровне, на котором еще никто никогда не проводил. Это будет даже получше некоторых Олимпиад в плане организации. Я сегодня проехала и посмотрела, как организовано «Гран-при Минска» – это что-то невероятное! Международные гонки самых высоких категорий не настолько организованы, как организовали наши белорусы. Я очень горжусь этим!

Если говорить о вашем выступлении в этом сезоне, выделяется ваш результат на однодневной гонке Льеж – Бостон – Льеж, где вы стали 8-й. Как вообще оцените свою форму в этом сезоне? Кому как ни вам понимать свое состояние, самочувствие.

Елена Омелюсик:
С формой всё в порядке, форму я набираю. Эта гонка Льеж – Бостон – Льеж – самая последняя классика весенняя и одна из самых престижных гонок. И я очень рада, что смогла заехать в 10-ку лучших, форма возвращается.

Предыдущие два сезона у меня немного не сложилось, были травмы, перелом таза, затем перелом плеча и операции, пришлось много времени потратить на восстановление. Но зиму хорошо отработала, весну тоже и теперь рада своей форме, рада что возвращаюсь, и буду надеяться, что буду прогрессировать и буду в лучшей форме к минским играм.

Планируете остаться на трековые гонки в Минске?

Елена Омелюсик:
За треком буду следить уже из-за рубежа, так как завтра я уже улетаю в Италию и 15 мая – в Испанию, где у меня будет многодневная гонка.

Елена Омелюсик: «Люблю свободу, которую ощущаю на велосипеде»

Это все в преддверии Европейских игр?

Елена Омелюсик:
Перед Европейскими играми у меня еще будет 14 соревновательных дней – это очень много.

«В Беларуси появляются гонщицы высокого уровня»

Вы действующая чемпионка Беларуси на шоссейной гонке, в гонке на время. Есть у вас конкуренция?

Елена Омелюсик:
Я рада, что у нас в Беларуси появляются гонщицы высокого уровня. Я думаю, что гонку чемпионата Беларуси сможет выиграть любая из них. В этом году я не смогу, к сожалению, участвовать в чемпионате страны, так как происходит накладка: из-за Европейских игр чемпионат Беларуси сдвинули на более ранние сроки, а в это время я должна буду ехать многодневку в Англии. Поэтому я буду выступать там, потому как это хорошая подготовка к Европейским играм.

«Я сосредоточилась на велошоссе с 2012 года»

Алена, что вообще заставило вас выбрать велошоссе – невероятно тяжелый для девушки вид спорта?

Елена Омелюсик: «Люблю свободу, которую ощущаю на велосипеде»

Елена Омелюсик:
Велошоссе я выбрала попозже. Сначала я выступала на треке, так как возможности поехать куда-то участвовать в профессиональных шоссейных гонках не было, не было большой хорошей команды. Сначала я много лет выступала на треке, а потом в один момент я стала второй на чемпионате Европы на шоссе, и меня пригласили в итальянскую команду. И тогда я сосредоточилась на велошоссе с 2012 года.

Евгений Королек совмещает шоссе и трек. А у вас были подобные мысли?

Елена Омелюсик: «Люблю свободу, которую ощущаю на велосипеде»

Елена Омелюсик:
Мысли были, и я бы с удовольствием стала в командную гонку на треке, так как это один из моих любимых видов, и я долгое время в нем выступала. Но на профессиональном уровне это сложно сделать, так как в шоссейных командах очень насыщенный календарь, и в течение года у меня около 60 стартов. Если я еще буду совмещать и трек, у меня просто не будет возможности на какую-то передышку, а держать свой организм 12 месяцев в таком напряжении очень сложно.

«Люблю свободу, которую ощущаю на велосипеде»

Что вы больше всего любите в своем виде спорта, за исключением побед, конечно?

Елена Омелюсик:
Люблю свободу, которую ощущаю на велосипеде, это непередаваемые ощущения. Вот и сегодня я ездила по Минску и просто наслаждалась тем, что я могу по центру Минска ехать на велосипеде, просто смотреть, что происходит вокруг, как красиво у нас. 
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя спорта» Елена Омелюсик, чемпионка мира по велоспорту. 12 мая в столице состоялись международные соревнования...
 
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