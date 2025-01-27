Цены на аренду квартир в Минске пугают. А что будет дальше? Рассказывают эксперты

Трансформация восприятия элитиности — это отдельная тенденция, о которой стоит сказать. Вензеля, лепнина и прочие «дорого-богато» уже давно не воспринимаются как нечто элитное.

Сегодня под элитностью мы понимаем жилье в молодых домах низкоэтажной застройки с закрытой территорией и однородным социальным окружением. Хороший пример — это клубные дома.

Каким бы ни был красивым пентхаус в Минск Мире, его все равно не арендуют как элитный. Там высокоэтажная застройка, большая плотность населения, недостаток парковочных мест. А элит — это все-таки не про пафос, а про удобство и комфорт — люди готовы платить за это большие деньги.

При условии экономической и геополитической стабильности спрос на элитную недвижимость будет увеличиваться в том числе и за счет бизнес-туризма. Кстати, сейчас таких квартир на рынке не хватает.

Еще одна особенность, которую мы наблюдаем — среди арендаторов стало заметно меньше семей с детьми. Это связано с тем, что жилье активно строится, люди его покупают. Многие воспользовались кредитом и сумму, которую бы тратили ежемесячно на аренду, выплачивают банку, имея уже собственные квадраты.

Еще одна тенденция, на которую влияет активное строительство, — новостройки еще больше будут вытеснять «уставшие» квартиры со старым ремонтом, собственники которых не хотят его осовременить. И эти квартиры все больше будут терять в цене. Один из удобных способов в этом случае — ремонт от арендаторов в счет аренды.