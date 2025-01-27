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Кому из белорусского бизнеса нужно заплатить «налог на богатство» по итогам 2024 года
27.01.2025 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
С 1 января 2024 года в Беларуси
Какие доходы облагаются «налогом на богатство»
— Повышенная ставка подоходного налога в размере 25% применяется к 3 категориям доходов от белорусских источников:
Основную сложность при расчете за год составляют «стыковые» доходы — когда доход начислен в одном периоде, а выплачен в другом. Представьте, что ваша зарплата за декабрь выплачена в январе следующего года — как определить, к какому году она относится? Подобные вопросы, связанные с периодизацией доходов, особенно актуальны в переходных ситуациях между налоговыми периодами.
Рассмотрим конкретные примеры:
Такие дивиденды относятся к доходам 2024 года и включаются в совокупный доход для налогообложения по ставке 25% при превышении лимита. Это связано с тем, что по белорусскому налоговому законодательству датой фактического получения дохода по дивидендам считается день принятия решения о распределении прибыли.
Этот доход также относится к 2024 году, поскольку датой фактического получения дохода в виде зарплаты считается последний день месяца, за который она начислена. Таким образом, этот доход включается в расчет общей суммы для применения повышенной ставки налога.
Вознаграждение за оказанные услуги по ГПД относится к доходам 2025 года. Это связано с тем, что по таким договорам датой фактического получения дохода считается день его выплаты — например, зачисление на банковский счет, электронный кошелек или перечисление по поручению на счет третьих лиц.
Доходы, не облагаемые «налогом на богатство»
Важно отметить, что не все доходы от белорусских источников подпадают под действие повышенной ставки в 25%. Например, доходы от продажи доли в уставном фонде, акций белорусских организаций или недвижимости (равно как и от ее аренды) не облагаются налогом на богатство.
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С 1 января 2024 года в Беларуси действует повышенная ставка подоходного налога в размере 25% на доходы от белорусских источников, если они превышают 200 тысяч BYN. А до 31...
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