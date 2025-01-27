Кому из белорусского бизнеса нужно заплатить «налог на богатство» по итогам 2024 года

Источник материала: ProBusiness





С 1 января 2024 года в Беларуси действует повышенная ставка подоходного налога в размере 25% на доходы от белорусских источников, если они превышают 200 тысяч BYN. А до 31 марта 2025 года нужно успеть подать декларацию в налоговую, если у вас такие сверхдоходы были. Вместе с экспертами REVERA Belarus портал «Про бизнес» разобрался, в каких случаях предпринимателям точно надо дополнительно рассчитаться с бюджетом.

Александр Антонов

Советник, руководитель практики инфраструктурных проектов REVERA Belarus

Екатерина Сушко

Налоговый консультант REVERA Belarus

Какие доходы облагаются «налогом на богатство»

— Повышенная ставка подоходного налога в размере 25% применяется к 3 категориям доходов от белорусских источников:

дивиденды;

доходы по трудовым договорам;

доходы по гражданско-правовым договорам (ГПД), включая выполнение работ, оказание услуг и создание объектов интеллектуальной собственности.

Пример Вы получаете дивиденды от грузинской компании. Доплачивать по ним налог в Беларуси до ставки 25% не нужно, так как это доход из источника за пределами Беларуси.

Основную сложность при расчете за год составляют «стыковые» доходы — когда доход начислен в одном периоде, а выплачен в другом. Представьте, что ваша зарплата за декабрь выплачена в январе следующего года — как определить, к какому году она относится? Подобные вопросы, связанные с периодизацией доходов, особенно актуальны в переходных ситуациях между налоговыми периодами.





Рассмотрим конкретные примеры:

Дивиденды выплачены в январе 2025 года, а решение о распределении прибыли принято в 2024 году.

Такие дивиденды относятся к доходам 2024 года и включаются в совокупный доход для налогообложения по ставке 25% при превышении лимита. Это связано с тем, что по белорусскому налоговому законодательству датой фактического получения дохода по дивидендам считается день принятия решения о распределении прибыли.

Зарплата за декабрь 2024 года выплачена в январе 2025 года.

Этот доход также относится к 2024 году, поскольку датой фактического получения дохода в виде зарплаты считается последний день месяца, за который она начислена. Таким образом, этот доход включается в расчет общей суммы для применения повышенной ставки налога.

Услуги оказаны в декабре 2024 года, а оплата поступила в январе 2025 года.

Вознаграждение за оказанные услуги по ГПД относится к доходам 2025 года. Это связано с тем, что по таким договорам датой фактического получения дохода считается день его выплаты — например, зачисление на банковский счет, электронный кошелек или перечисление по поручению на счет третьих лиц.





Доходы, не облагаемые «налогом на богатство»

Важно отметить, что не все доходы от белорусских источников подпадают под действие повышенной ставки в 25%. Например, доходы от продажи доли в уставном фонде, акций белорусских организаций или недвижимости (равно как и от ее аренды) не облагаются налогом на богатство.