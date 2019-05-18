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Из ЗАГСа на велосипеды: молодожены стали участниками велофестиваля «Без мотора»
19.05.2019 15:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Фестиваль «
Проведение столь долгожданного велособытия всю неделю пыталась напугать природа, а утром в Бресте и вовсе прошла гроза. Но буквально за несколько часов до старта с первым появлением солнца стало понятно: фестиваль пройдет именно так, как и задумывался.
А в программе, помимо традиционного масштабного заезда по городу, были увлекательные экскурсии, пляжный волейбол, поездка в Тересполь, а также награждения в различных номинациях. Так новенький беговел подарили самому младшему участнику феста, которому всего 2 годика.
Третий фестиваль точно запомнится еще и яркой велосвадьбой! За час до начала мероприятия в отделе загса Брестского райисполкома была зарегистрирована семья Дёминых, которая получив свидетельство о браке, вместе со своими свидетелями отправилась на старт. Свадебный велосипедный кортеж сразу же стал объектом внимания.
Молодожены Любовь и Владимир признались Zarya.by, что время росписи случайно совпало с фестивалем, но так как ребята активно катаются на велосипедах, то вопрос, как отметить столь важное событие в их жизни, решился очень быстро. Пара шутит, что не каждая свадьба может похвастаться таким количеством гостей, какое было сегодня у них.
А ведь среди почти тысячи велосипедистов, которые проехали колонной 15 километров от Брестской крепости до дворца спорта «Виктория», присутствовали делегации из Польши, Чехии и Украины.
фото Александра ШУЛЬГАЧА и Валерии ИОВИК
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Фестиваль «Без мотора» собрал сотни велосипедистов всех возрастов. Zarya снова крутила педали вместе с его участниками. Проведение столь долгожданного...
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