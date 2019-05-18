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Иван Брынза выиграл «серебро» на чемпионате Европы по академической гребле среди юниоров

19.05.2019 19:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорус Иван Брынза завоевал серебряную награду чемпионата Европы по академической гребле среди юниоров, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».


В классе лодок-одиночек спортсмен показал результат 6 минут 57,52 секунды. «Золото» у бельгийца Тристана ван ден Буша, «бронза» досталась Тиму Роту из Швейцарии.

Первое «серебро» на крупных соревнованиях юниорского уровня Иван Брынза завоевал в октябре 2018 года на Юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе.

Фото noc.by


 
Теги: Минск
 
 
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Белорус Иван Брынза завоевал серебряную награду чемпионата Европы по академической гребле среди юниоров, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».
 
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