Репортаж с Benz Fest, который прошел в Лидском районе: редчайший Mercedes R107, спортивный 190Е 2.3-16 и другие авто

Источник материала: Lida.Info





«Таких сейчас не делают…» — избитая фраза, но именно она лучше всего описывает старые Mercedes-Benz. Это надежные, качественные и очень комфортные автомобили. Мы отправились на фестиваль Benz Fest, который прошел в минувшую субботу, чтобы найти там самые интересные янгтаймеры Mercedes.

Едем в деревню Тарново, которая находится под Лидой, естественно, на классическом Mercedes 190E.





Цветут поля, из открытого люка доносятся запахи весенней природы, в старых колонках играет Future Islands, а «стодевяностик» пожирает километры и бензин. Мягкая, но цепкая к асфальту подвеска, удобнейшая посадка с мягким регулируемым в четырех направлениях подголовником — умели делать! Коробка передач 4-ступенчатая, на 100 км/ч оборотов многовато, но мотор при этом не слышен вообще. На скорости 120-130 км/ч старичок держится породисто, «бюджетники» так не едут. Разогнаться можно и до 195 км/ч, мотор сдюжит, но мучить раритет не хочется, как и нарушать скоростной режим.





















Долго ли, коротко ли, но приехали мы на фестиваль. Концерты, фуд-корт, детская зона — все для отдыха, все для людей. Выставочные экземпляры находятся на одной площадке, гости, которые в основном тоже приехали на Mercedes, — на отдельном поле. Расставлены палатки, жарятся шашлыки, мерседесоводы отдыхают.





Магия цифр — «2.3-16»: кто знает, тот поймет, как говорится. Поэтому начнем мы сразу с жемчужины выставки — Mercedes 190E 2.3-16 1984 года выпуска. Да-да, это настоящий легендарный спорткар, а не его реплика! Из неоригинального только руль и задние фонари, все остальное — полный «сток».





«Машина приехала в 1990-х годах из Германии, — рассказывает владелец Михаил. — Предыдущий хозяин искал обычную машину, ничего не нашел, но ему случайно попался этот 2.3-16. Он купил его, ехал и плакал: едет жестко, коробка «неправильная» — первая передача включается влево и назад. Думал, что приедет и продаст, он так и не понял, что купил «легенду». В итоге 12 лет проездил и в 2010-м продал ее мне. Я на ней за все это время проехал всего 10.000 километров, то есть примерно по тысяче в год. Хранил в гараже, поэтому она так сохранилась — ни ржавчинки, ни «жучка». Даже не красил кузов. У меня еще есть оригинальный 2.5-16, но пока он разобран. Эта машина вообще единственная в стране. А 2.3-16 всего зарегистрировано 7 штук по базе ГАИ. Сколько их ездит при этом, неизвестно. Продавать не собираюсь, хотя мне предлагали 7000 долларов за нее. Но это дешево, я думаю. В Германии они сейчас стоят куда дороже».









Двигатель с 16-клапанной ГБЦ, автоматическая регулировка дорожного просвета гидравликой сзади, система блокировки дифференциала ASD, 185 л.с. и 7,5 секунды до 100 км/ч. На этой легенде в 1984 году по Нюрбургрингу гонялись знаменитые Никки Лауда и Айртон Сенна. А за 202 часа на треке Нардо в Италии 2.3-16 проехал 50.000 км со средней скоростью 247 км/ч без единой поломки, тем самым установив несколько мировых рекордов.









Вот он — тот самый мотор с ГБЦ от Cosworth. Под капотом все очень красиво, чувствуется, что сюда никогда не лазали.

















Пробег составляет 323.000 км — и есть ощущение, что эти цифры соответствуют действительности. Салон Recaro с креслами с увеличенной боковой поддержкой — в очень хорошем состоянии. Спидометр размечен до 260 км/ч, есть дополнительные приборы, среди которых — примитивный лап-таймер. Он пока снят, но он есть — и с его помощью можно замерять время круга. Гонка!





Наклеечка даже сохранилась в багажнике — чувствуется сохранность!





Следующий интересный экземпляр — купе Mercedes-Benz C126 1992 г.в. Причем это последний год выпуска этой модели.

















Купе S-класса из 1980-х — вечная классика и абсолютный комфорт. Здесь есть климат-контроль, подушки безопасности, система контроля тяги, полный электропакет, электролюк, настоящее дерево и кожа. Сиденья электрические, причем регулировать можно даже подголовник.









Мотор здесь 5-литровый V8 мощностью 261 л.с., что дает 7,3 секунды разгона до «сотни» и 235 км/ч максимальной скорости. Быстрая машина, что ни говори.





«Сама машина в 1990-х попала из Германии во Владикавказ, только потом оказалась в Беларуси, — рассказывает владелец Владимир. — Я ее перекрасил, обновил цвет. Пробег просто смешной — 160.000 километров. Можно считать, машина обкатку прошла. Хранилась всегда в гараже, не знала зимы. Когда ее красили, ни одной точки сварки не поставили, ничего. И салон какой есть, такой он и был, только дерево пришлось лакировать. Мотор потряхивал, но все это исправили, обслужили — сейчас работает хорошо, правда, «на горячую» иногда бывает… Диски еще поставил и «музыку». В подвеске менял диски, колодки и задние амортизаторы. Машина сразу делалась один раз и качественно, чтобы потом не возвращаться. Расход в спокойном режиме где-то 17 литров. Если ехать бодро, то 20 легко. Но расход — это все не важно. От езды получаешь невероятное удовольствие, классический Mercedes — что тут скажешь?»









Еще один редкий автомобиль — родстер SL-Class R107 500 SL. Выпускался он очень долго — с 1971 по 1989 год. 500-й производился в 80-е годы, мощность мотора — 240 л.с. Культовых фильмов с участием этого автомобиля было снято несметное количество. Причем не продакт-плейсмента ради, а чисто из любви к автомобильному искусству. Голливудская богема 1970-1980-х тоже была без ума от спортивного и легкого родстера.









Машина, естественно, реставрировалась: кузов красился, салон перешивался. Кнопочек в салоне не счесть, особенно на отдельном блоке в креслах Recaro. Шикарная машина, ничего не скажешь.





По цене восстановления этого S124, как признается владелец Артем, можно купить однокомнатную квартиру в Лиде. Реставрация настолько качественная, что все болты и гайки были очищены, а большинство еще и обработано гальваникой. «Владелец сейчас заказал американские фары — и попросил меня сделать наклейки Bosch в фары, — рассказывает знакомый участник клуба W124 Глеб. — Их никто не увидит, они будут в фаре, но Артем хочет, чтобы все было как по заводу. Наверное, это лучший 124-й, что есть в стране».













«Попала мне машина года 3,5 назад, — рассказывает владелец Артем. — У меня уже есть один Mercedes, а этот решил сделать в качестве авто выходного дня. Он был занижен, стоял обычный двухлитровый мотор на «механике». Сейчас здесь все другое: 3,2-литровый мотор с коробкой из Японии, установлен салон в очень хорошем состоянии и комплектации. Машина пескоструилась вся полностью. Днище красилось слоями: три грунта, шовный герметик, сверху грунт, потом лак, а на лак уже положили резино-каучуковый материал без битума. В общем, сделано на века. Также установил дополнительные сиденья в багажнике, на машине можно ездить всемером».













Электросиденья Sportline с памятью, телефон Nokia 3310 с громкой связью (и она работает!), круиз-контроль, электропакет — все дорого-богато. Оригинальные коврикиMercedes пока современные, но будут заменены на коврики тех лет.









Установлен обвес AMG, насадки на выхлопной системе также AMG. На фарах — «дворнички». По цене восстановления можно было бы купить новый автомобиль, но новый будет дешеветь, а этот — только дорожать…

Возвращались уже поздно вечером. Мы постоянно ездим на дальние расстояния на новых автомобилях, причем очень дорогих, но, если честно, от езды по трассе на янгтаймере Merecdes удовольствия получаешь в 100 раз больше. Полнолуние, Depeche Mode — Little 15, звезда на капоте — ловим дзен с каким-то прямо мистическим оттенком. На этом у нас все, более подробно о мероприятии — в фотоснимках:















































