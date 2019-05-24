Хлор в «Дружбе» разъел дружбу. Россия настаивает на углублении интеграции

пишет Белсат. Россия выразила готовность разговаривать о компенсации Беларуси за поставки некачественной нефти, но сумму убытков белорусская сторона еще не подсчитала, а российская этого делать не собирается,Белсат.





Россия вывезет примерно 1 млн тонн грязной нефти из белорусской части трубопровода «Дружба» – сообщило агентство «Reuters» со ссылкой на источники в нефтяной отрасли. Какая будет компенсация за хлор в самой трубе и на белорусских перерабатывающих заводах – пока только решают, к 10 июня Минск и Москва только выработают методику оценки ущерба.





Но интеграционные процессы России и Беларуси остаются главными в повестке дня Кремля. Это показала и сегодняшняя встреча в подмосковных Горках премьер-министров Дмитрия Медведева и Сергея Румаса. По крайней мере, на уровне заявлений.





Премьеры договорились до 21 июня подготовить программу интеграционного взаимодействия. Но более важных результатов встречи и переговоров пока нет.



