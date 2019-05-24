Областная рейдовая группа технических инспекторов труда провела мониторинг по охране труда в районе

Источник материала: Полымя

Областная рейдовая группа технических инспекторов труда провела мониторинг по охране труда в Кореличском районе.





«Похвально, что предприятия и организации края стараются создать достойные санитарно-бытовые условия для работников. Во многих из них ответственно подходят к соблюдению норм и правил, призванных обезопасить человека, однако имеет место и беспечное отношение к жизни и здоровью. Наша задача – достучаться до таких тружеников и должностных лиц», – заявил по итогам визита руководитель группы – главный технический инспектор труда Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников местной промышленности и жилищно-коммунальных предприятий Олег Тимченко.

В нашем районе рейдовая группа работала на четырёх маршрутах. Были обследованы СПК «Маяк-Заполье», Кореличский район газоснабжения, Центр социального обслуживания населения, Кореличский район электросетей, Кореличская центральная районная больница, ясли-сад №1 г.п. Кореличи, племзавод «Кореличи», ОАО «Кореличи-Лён», РУП ЖКХ и УКП БОН.

Заинтересованным специалистам технические инспекторы труда областных комитетов отраслевых профсоюзов оказали методическую и консультативную помощь. Всем организациям и учреждению образования будут переданы рекомендации по устранению выявленных у них нарушений.

На круглом столе по результатам мониторинга, в котором принял участие заместитель председателя райисполкома Руслан Абрамчик, были рассмотрены недостатки и нарушения.

При манипуляциях с транспортными средствами, отмечалось на круглом столе, не всегда использовались противооткатные упоры и козелки, предупреждающие таблички. На некоторых объектах замечены самодельные лестницы и стремянки. Особое внимание обращалось на прохождение работниками медицинской комиссии, наличие у них специальной одежды и обуви, обучение технике безопасности.

В мониторинге приняли участие председатель Кореличского районного объединения профсоюзов Лидия Шевко и председатель райкома профсоюза работников АПК Ирина Пеньковская.

Инна ЛЕЙКО