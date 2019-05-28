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«Боимся, что дом упадет». Протестующие против стройки паркинга под окнами встретились с Сиваком

29.05.2019 16:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Мы доведены до отчаяния», — говорят жители многоэтажки по переулку Розы Люксембург, под окнами которой компания «Лект» строит подземный паркинг. Местные ведут борьбу с застройщиком уже почти полгода, потому что боятся обрушения дома из-за стройки. А сегодня по этому поводу они встретились с председателем Мингорисполкома Анатолием Сиваком. За собранием пенсионеров под стенами администрации Московского района наблюдали милиционеры, снимали на видео и предупреждали о несанкционированности мероприятия. Чем недовольны жильцы и что им ответил глава столицы — в материале REALTY.TUT.BY.


В чем вообще проблема

В самом начале проспекта Дзержинского, возле новой развязки, расположен бизнес-центр. Он создан и управляется компанией «Лект» совладельца сети магазинов «5 элемент» Андрея Балабина. За этим бизнес-центром находится жилая многоэтажка по второму переулку Розы Люксембург, 4/2, возле которой «Лект» решил построить трехуровневый подземный паркинг на 170 мест. Дело в том, что открытой стоянки на 70 мест мало для 16-этажного офисного здания.


Так территория под паркинг выглядела зимой. Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Стройка паркинга сегодня. Сразу за паркингом — развязка на Дзержинке, за ней — железная дорога.

Разрешение на строительство Мингорисполком выдал в ноябре 2018 года. Но в декабре местные временно приостановили работы. Тогда люди добились встречи с представителями «Лекта» и руководством района, где стороны обменялись мнениями о проекте. Люди опасались, что паркинг повлияет на безопасность конструкций дома и на экологию, а заказчики это отрицали и говорили, что проект соответствует законодательству и всем нормам. После этого в январе была встреча с главой Минска Анатолием Сиваком. По словам людей, он пообещал разобраться.


Вид на стройку из окна дома

После этого жильцы писали письма, ходили в разные инстанции и даже встречались с помощником президента по Минску. Но это ни к чему не привело и сейчас паркинг активно строят. А у людей накопились вот какие вопросы:

1) Жильцы говорят, что в 2013 году уже отбились от стройки паркинга «Лекта», который застройщик согласился перенести в другое место. В ПДП 2017 года паркинг возле их дома уже отсутствовал. Люди отмечают, что им пообещали, что никакой стоянки под окнами не будет и они даже высадили возле дома деревья. А в 2018 году ПДП скорректировали и добавили эту подземную стоянку без ведома членов комиссии со стороны жильцов, говорят местные. Что интересно, паркинг строится на основании договора с Мингорисполкомом еще от 2013 года. Как он появился в ПДП — вопрос.

2) Люди всерьез бояться, что стройка паркинга повлияет на безопасность их дома и он попросту обрушится. В «Лекте» говорили, что стены двух нижних этажей паркинга будут находиться под землей на расстоянии 7−8 метров от дома, третьего этажа — 13,5−14 метров. Представитель застройщика рассказывал, что частная компания провела техническое обследование фундамента и стен и предоставила его результаты проектировщикам, чтобы они спроектировали объект безопасным для дома. Но местные этому не верят и называют цифру в 6 метров до фундамента.

3) Жильцы не верят в безопасность паркинга с точки зрения экологии и шумового воздействия. Ведь прямо возле их дома и так проходит новая развязка на Дзержинке, а за ней — железная дорога. Они сделали независимую иконологическую экспертизу (носит рекомендательный характер), которая зафиксировала ряд нарушений. Но проектировщики ранее сказали, что от двух вентиляционных шахт до дома — 23 метра при норме в 15 метров, и все в плане экологии в норме.

Собрание перед администрацией района: «Мы боимся что дом упадет»

С этими и другими вопросами местные жители пошли на встречу с главой Минска Анатолием Сиваком, которая была назначена в администрации Московского района. Люди собрались возле органа местной власти и даже принесли с собой плакаты.





Были в основном пенсионеры, потому что встреча была назначена днем. Собралось человек 20−30, поэтому к месту сразу подтянулась милиция. Человек в штатском предупредил их о незаконности собрания и предупредил об ответственности.




— А них есть права закопать нас живьем? Вы пользуетесь тем, что у нас нет прав, — закричали в ответ люди.

— Мы боимся что дом упадет! У нас железная дорога, развязка и еще паркинг будет. Представьте, каково это. А выхлопных газов разве не будет? Но они богатые, им все можно, а мы же пенсионеры. Никому до нас нет дела, — хором продолжали местные.


Что сказал глава Минска?

Потом к администрации подъехал глава Минска Анатолий Сивак. Первым делом он отправился на стройку. С ним на объекте побывала и местная жительница, которая сказала, что чиновника пытались ввести в заблуждение, что вырытый котлован — это самая ближняя точка паркинга к дому. По ее словам, Сивак попросил принести все документы на паркинг и реагировал на все нормально.


Встреча длилась более получаса. Представители инициативной группы рассказали, что глава Минска выслушал их назначил экстренную встречу на 5 июня.

— Сказал, что собирается разобраться. Но говорил, мол понимаете, что уже в объект вложены какие-то деньги и что сейчас везде забирают придомовые территории, — говорят местные.

А что еще возмущает людей

Как выяснилось, в конце прошлого года, Госстройэкспертиза рекомендовала утвердить архитектурный проект паркинга при условии, что Минстройархитектуры разрешит отступить от норм и сделать тут три этажа паркинга вместо двух. И ведомство разрешило. В итоге объект квалифицировали как подземный, а не подземно-наземный паркинг. Местные уверены: это сделано для того, чтобы подогнать объект под существующую местность.

Ведь по ТКП минимальное расстояние от подземно-наземного паркинга до жилого дома должно быть не менее 30 метров, а для подземного — значительно меньше. Проще говоря — жильцы считают, что у них под окнами формально строят подземный паркинг, а фактически — подземно-наземный, где у двух этажей будут окна.


— Значит у нас под каждый объект можно изменять законы, а потом получается как на Широкой. Мы с ужасом думаем, что будет, когда они подойдут буронабивными машинами к дому. Да они поставили маячки, но мы боимся, что конструкции фундамента не выдержат и это будет братская могила. Мы доведены до отчаяния. Мы просто боимся ночевать в квартирах, — говорят жильцы.

Местных удивил и тот факт, что заключение экспертизы на строительство паркинга подписал начальник управления жилищно-гражданского строительства и планировочных работ «Главгосстройэкспертизы» Александр Селезнев, который до этого был гендиректором «Лекта». А до работы в частной компании Селезнев с 2006 по 2010 год был министром строительства и архитектуры.

 
Теги: Минск
 
 
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За собранием пенсионеров под стенами администрации Московского района наблюдали милиционеры, снимали на видео и предупреждали о несанкционированности...
 
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