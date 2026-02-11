|
Полмиллиона на дом мечты - девушка из Несвижа выиграла крупную сумму в онлайн-казино
11.02.2026
Волей случая клиентка Betera стала счастливой обладательницей более полумиллиона рублей. Девушка сорвала внушительный джекпот в игре Ultimate Hot от провайдера Amusnet.
Слот принес маме в декрете из Несвижа 524 243 BYN. Выигрыш игрока удивил не на шутку.
— Я вообще не ожидала. Это было около четырех утра, я запомнила точно. Не думала, что мне попадутся в джекпоте три пики. До этого был выигрыш 12 тысяч рублей, но это было давно. В этот раз мне очень крупно повезло. Этот слот у меня в топе, я в него всегда играю. Все родные тоже в шоке, мы до сих пор отходим.
В системе прогрессивных джекпотов Ultimate Hot пики — это четвертый, самый высокий уровень бонусной игры. Причем случайный раунд Jackpot Cards может активироваться в любой момент.
Благодаря удаче девушка собирается осуществить давнюю мечту — в планах обзавестись собственным домом в Несвиже.
Ultimate Hot c полем 3х3 представляет собой классический фруктовый слот с простой механикой и бонусными функциями. Максимальный выигрыш за комбинацию в базовой игре достигает x300 от ставки за линию.
