ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Полмиллиона на дом мечты - девушка из Несвижа выиграла крупную сумму в онлайн-казино

11.02.2026 13:07 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness


Волей случая клиентка Betera стала счастливой обладательницей более полумиллиона рублей. Девушка сорвала внушительный джекпот в игре Ultimate Hot от провайдера Amusnet.

Слот принес маме в декрете из Несвижа 524 243 BYN. Выигрыш игрока удивил не на шутку.

—  Я вообще не ожидала. Это было около четырех утра, я запомнила точно. Не думала, что мне попадутся в джекпоте три пики. До этого был выигрыш 12 тысяч рублей, но это было давно. В этот раз мне очень крупно повезло. Этот слот у меня в топе, я в него всегда играю. Все родные тоже в шоке, мы до сих пор отходим.

В системе прогрессивных джекпотов Ultimate Hot пики —  это четвертый, самый высокий уровень бонусной игры. Причем случайный раунд Jackpot Cards может активироваться в любой момент.

Благодаря удаче девушка собирается осуществить давнюю мечту — в планах обзавестись собственным домом в Несвиже.

Ultimate Hot c полем 3х3 представляет собой классический фруктовый слот с простой механикой и бонусными функциями. Максимальный выигрыш за комбинацию в базовой игре достигает x300 от ставки за линию.

Сегодня Betera — это онлайн-казино и букмекерская компания, уверенно занимающая лидирующие позиции в индустрии iGaming Беларуси. На платформе бренда доступны более 7 000 игр от 100 мировых провайдеров, а также свыше 50 дисциплин для ставок на спорт. Ежемесячно в лобби появляется порядка 250 новых игр, более 20% всех развлечений представлены в эксклюзивном формате.

Всем новым пользователям компания предлагает приятный приветственный бонус —  до 100 BYN фрибет на спорт и до 500 фриспинов на игры
 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Волей случая клиентка Betera стала счастливой обладательницей более полумиллиона рублей. Девушка сорвала внушительный джекпот в игре Ultimate Hot от провайдера Amusnet.
 
Новости дня
Новости разные
 
Финляндия против Швеции: Нордический шторм на Олимпийском льду
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика