Барабанщицы из Орши и Барани вошли в Книгу рекордов Гиннесса

Источник материала: Интерфакс

Два известных своими успехами и достижениями не только на территории Беларуси, но и в России ансамбля Drum Show ДШИ №2 (Орша) и Drum Shock ДШИ №3 (Барань) под руководством Николая и Антона Железняковых приняли участие в установлении нового мирового рекорда массового исполнения крещендо (ритма с постепенным увеличением силы звучания). Рекорд зафиксировал арбитр книги Правин Патель.





Фото из личного архива Николая Железнякова

Это произошло во время празднования Дня основания города на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. В выступлении были задействованы 556 барабанщиков из 1112 участников мероприятия, сообщают "Витебские вести" .