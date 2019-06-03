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Барабанщицы из Орши и Барани вошли в Книгу рекордов Гиннесса

04.06.2019 17:06 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Два известных своими успехами и достижениями не только на территории Беларуси, но и в России ансамбля Drum Show ДШИ №2 (Орша) и Drum Shock ДШИ №3 (Барань) под руководством Николая и Антона Железняковых приняли участие в установлении нового мирового рекорда массового исполнения крещендо (ритма с постепенным увеличением силы звучания). Рекорд зафиксировал арбитр книги Правин Патель.

Барабанщицы из Орши и Барани вошли в Книгу рекордов Гиннесса

Фото из личного архива Николая Железнякова

Это произошло во время празднования Дня основания города на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. В выступлении были задействованы 556 барабанщиков из 1112 участников мероприятия, сообщают "Витебские вести".

 
 
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Два известных своими успехами и достижениями не только на территории Беларуси, но и в России ансамбля Drum Show ДШИ №2 (Орша) и Drum Shock ДШИ №3 (Барань) под руководством...
 
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