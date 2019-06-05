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Самый чистый и благоустроенный город выбрали в Беларуси

06.06.2019 22:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Почетный и заслуженный титул. Мядель признан одним из лучших городов Беларуси по санитарному состоянию и благоустройству, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Самый чистый и благоустроенный город выбрали в Беларуси

Победители получили переходящий вымпел, свидетельство и денежную премию. Средства пойдут на развитие населенных пунктов, а также премирование руководителей и работников предприятий, которые стали образцовыми в своем регионе.

Самый чистый и благоустроенный город выбрали в Беларуси

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Новости Беларуси. Почетный и заслуженный титул. Мядель признан одним из лучших городов Беларуси по санитарному состоянию и благоустройству, сообщили в программе...
 
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