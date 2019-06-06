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Военные США: большая часть американских сверхзвуковых бомбардировщиков небоеспособна

07.06.2019 13:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Подкомитет морских сил и прогнозирования ВС США оценил состояние бомбардировочной авиации, в частности — сверхзвуковых B-1B Lancer. Результаты оказались довольно неутешительными: из парка более чем в 60 самолетов этого типа сейчас к выполнению боевых задач готовы не более 15% — девять единиц. Об этом пишет militarywatchmagazine.com.


Издание полагает, что состояние с единственным в ВВС США бомбардировщиком с изменяемой стреловидностью крыла настолько тяжелое, что возможности авиации страны по нанесению дальних ударов подвергаются «повышенным рискам», или, проще говоря, сомнительны. Значительное количество проблем порождается тем, что самолет очень сложен с точки зрения конструкции и достаточно «немолод» — первые «Лансеры» поступили на вооружение еще в 1986 году. Конечно, вливание нужных средств для своевременного ремонта и модернизации бомбардировщиков помогло бы, но комитет по вооруженным силам выражает беспокойство тем, что у B-1B «нет приоритета, и в результате нет ресурсов».

Еще в 2018 году в ВВС США заявляли о планах вывода Lancer «в отставку» вместе с самолетом-невидимкой B-2 Spirit. А «почтенные ветераны» B-52H Stratofortress останутся на службе как минимум до 2030-х годов. Огромный срок службы самолета (на вооружение он поступил в далеком 1955 году) объясняется простотой и надежностью его конструкции и низкими требованиями к техническому обслуживанию. А практика показала, пишет издание, что дешевизна и простота эксплуатации самолета часто играет большую роль, чем технические характеристики и даже стоимость бомбардировщика.

 
 
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Отмечается, что возможности авиации страны по нанесению дальних ударов подвергаются «повышенным рискам».
 
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